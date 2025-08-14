Tras la condena, Julieta Prandi recordó el mensaje que “Locomotora” Oliveras le dedicó antes del juicio

“Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida”, le dijo Julieta Prandi a los medios el miércoles 13 de agosto luego que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana declarara culpable a su exesposo Claudio Contardi de las denuncias por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. Le dieron 19 años de prisión y además se ordenó su inmediata detención, el pago de las costas del proceso y su incorporación al Registro Nacional de Personas Condenadas por Delitos Vinculados a la Integridad Sexual. La modelo recibió un importante apoyo no solo de su familia y amigos, sino también de su pareja Emanuel Ortega y a través de las redes sociales. Una de las personas que previamente le expresó su admiración fue Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras.

La exboxeadora no llegó a conocer el veredicto, puesto que murió el lunes 28 de julio, a los 47 años, en el Hospital José María Cullen, en Santa Fe, después de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico (ACV) y pasar dos semanas internada. Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un emotivo momento que vivieron juntas este año en el que se expresaron su admiración mutua.

Tras conocer la sentencia, Julieta Prandi replicó en sus redes sociales varios mensajes de apoyo que recibió. En uno de ellos se rememoró las palabras que le dedicó Oliveras el 4 de julio cuando tuvieron un encuentro cara a cara. La modelo se conmovió con el recuerdo y, con el emoji de un corazón roto, comentó: “Ella también merecía justicia”.

Tras la condena de su exmarido, Julieta Prandi recordó su encuentro con Alejandra "Locomotora" Oliveras (Foto: Instagram @jprandi)

La publicación que se viralizó se trató de un video de Prandi y Oliveras el día que se conocieron. Se las pudo ver a ambas felices entre saltos, sonrisas y abrazos. “Estoy recontra emocionada porque te conocí en persona Juli. Sos una persona que admiro mucho, desde la tele a todo lo que pasó en tu vida, como naciste de nuevo. Así que te quiero, te admiro, sos hermosa”, le dijo la exboxeadora. “No, yo te quiero y te admiro y te agradezco. Fue un privilegio conocerte y escucharte. Ya nos va a tocar charlar más en profundidad de tu historia de vida”, le respondió la modelo.

Esto le dio pie a la exdeportista para hacerle una pregunta profunda: “¿Qué es la vida para vos?“. ”Para mí es vivir el presente. Es como vos decís, la locomotora viene de adentro, es el amor que uno le pone a las cosas, que es lo único que te levanta", le respondió.

Días antes de su muerte, la exboxeadora conoció personalmente a la modelo; ambas compartieron un grato momento y expresaron la admiración mutua que sentían (Foto: Instagram @locomotoraok)

“¿Se puede salir adelante de cualquier problema o desafío? A todas las mujeres, ¿se puede?“, le preguntó Oliveras y Prandi asintió: ”Se necesita amor y ganas y mucha garra. ¿Vas a tener miedo? Sí, obvio, lo vas a tener. Pero hay que hacerlo con miedo y todo". “Con miedo y todo enfrentarlo. Se puede ganar y salir adelante”, enfatizó Alejandra y terminaron el video enviando una “piña al corazón”.

Tras su encuentro, Oliveras le había dedicado unas sentidas palabras a Prandi (Foto: Instagram @locomotoraok)

Asimismo, la exboxeadora le había dedicado unas sentidas palabras a la modelo, a quien definió como una mujer hermosa, valiosa y muy fuerte. “Me dejó este mensaje desde el fondo de su corazón. Las mujeres podemos salir adelante ante cualquier situación tremenda de la vida. Podemos salir de la violencia de género, del dolor, de la desesperación, del abandono. Somos fuertes, resilientes y juntas, si nos apoyamos, somos invencibles”. Prandi, por su parte, no tardó en responderle: “Vos sos invencible, podés con esto también”.

En varias oportunidades, Oliveras contó públicamente que fue víctima de violencia de género. “Uno de mis grandes golpes de la vida fue la violencia de género”, dijo en una entrevista con LN+ en 2022. Fue madre de su hijo mayor, Alejandro, cuando tenía 14 años y ella misma contó que fue la violencia a la que fue sometida por parte de una expareja lo que la llevó a iniciarse en el boxeo como una forma de poder defenderse de los golpes y los maltratos a los que era sometida. “El boxeo son piñas, es el arte de pegar, porque para ganar una pelea tenés que pegar. El boxeo es eso: piñas. Pero una cosa es la violencia y otra es el boxeo”, sostuvo.