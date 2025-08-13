Qué dijo Julieta Prandi sobre sus hijos tras el fallo contra su exmarido

La modelo Julieta Prandi habló sobre la situación que atraviesan sus hijos en medio del proceso judicial contra su exmarido Claudio Contardi. Luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Campana-Zárate condenara este miércoles a su expareja a 19 años de prisión por abuso sexual agravado, Prandi dijo que sus hijos -de 14 y 10 años- “están en crisis”. “Están difíciles…”, sostuvo en conferencia de prensa.

“El más grande todavía está cayendo. Está entendiendo la gravedad de los hechos”, ahondó la también conductora y reveló: “Hasta el día de hoy yo se los había ocultado. Nunca les conté todo lo que pasó”.

Respecto del vínculo de ambos con Contardi, alegó que “no quieren verlo”. “Se les hicieron un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia. Fue la voluntad de ellos, como menores, la de no querer verlo más. Y nadie puede obligarlos. Es un padre violento y mis hijos han contado eso cuando hablaron”, completó.

Habla Julieta Prandi tras condenar al exmarido a 19 años de prisión

Durante el resto de su diálogo con la prensa, se mostró conforme con la decisión judicial y aseguró que este es un día de “celebración y nacimiento” para ella: “Hoy empiezo a vivir, esta es la segunda etapa de mi vida”, afirmó, y remarcó que siente que la Justicia escuchó “no solo a mí, sino a la sociedad que estuvo de este lado”.

Agradeció a los medios y pidió que los procesos judiciales por abuso sexual y violencia de género sean más ágiles, ya que las demoras prolongadas desalientan a las víctimas o las exponen a mayores riesgos.

Convencida de que la condena es una “pena ejemplar”, aunque opinó que podría haber sido más alta, Prandi señaló: “Son 19 años y casi es el infierno que yo viví, que fueron 20 años. Lo importante es que la Justicia confirmó la pena y dijo que procedan a detenerlo, que viva el infierno que yo viví“.

La modelo Julieta Prandi junto a su abogado Fernando Burlando Fabián Marelli

También destacó que los jueces comprendieron “la gravedad y peligrosidad” de su situación tras la denuncia, y advirtió sobre la lentitud de los procesos judiciales: “Yo tengo este acceso a los medios y tardé cinco años en un juicio. No puede tomarse tanto tiempo en un caso de violencia de género”.

Prandi relató que no estuvo presente en la sala cuando se leyó el veredicto; lo escuchó desde la camioneta, mientras sus padres, amigos, abogados y psicólogos recibían la noticia en el tribunal. “Mis papás están muy felices. Me dijo mi papá que [Contardi] tenía cara de nada, no de arrepentimiento”, contó.

En su declaración, dedicó unas palabras a su pareja, Emanuel Ortega, quien la acompañó en todo el proceso. “Hoy cumplimos cinco años de novios, es nuestro aniversario, y esto es un premio porque para él fue muy duro acompañarme, entender lo que había vivido. Me vio padecer mil instancias”.

La modelo Julieta Prandi abraza a su pareja Emanuel Ortega tras el veredicto Fabián Marelli

Finalmente, envió un mensaje a otras mujeres que sufren situaciones similares: “Tengan fe de que hay justicia, hoy la encontré yo, pese a todas las dudas que podía tener. Las víctimas no piden ayuda, lamentablemente; dependen del entorno. No les pertenecemos. Casada o no casada, no es no”.

La denuncia presentada por la actriz derivó en una causa por abuso sexual con acceso carnal reiterado, violencia psicológica, violencia económica y amenazas. El fiscal había pedido 20 años de prisión y la querella, 50. Contardi negó todos los cargos y su defensa solicitó el fin del proceso, lo que fue denegado.