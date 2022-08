Tras meses de internación, Chano Charpentier volvió con un nuevo tema y llenó de emoción a sus fans

Santiago “Chano” Moreno Charpentier, le dio una nueva gran alegría a sus fanáticos. Tras varios meses alejado de la música, publicó el video de su nueva canción “Oración al sol”. Esta noticia se suma a su regreso a las redes sociales, tras estar varios meses internado.

El músico agregó contenido a su repertorio con una canción que reza: “Santo guardián, solcito padre / Te pediré que no te apagues / Que cuides siempre de mi madre / Y que el mañana no sea tarde”. Con el estilo musical que lo caracteriza, “Oración al sol” marcó su regreso a la industria musical. El videoclip, que dura poco más de tres minutos, se grabó en Purmamarca, Jujuy, bajo un trabajo de dirección de Juan Chappa y Agustín Giataganellis.

El exlíder de Tan Biónica volvió a la música

Antes del estreno, el artista compartió un adelanto en su cuenta de Instagram. Rápidamente, sus seguidores compartieron su alegría de volver a escucharlo: “Increíble”, “Te amamos”, “Sos inmenso”, fueron algunos de los mensajes que recibió. Asimismo, muchos comentaron su sensación tras escuchar la canción, que en una parte de su letra dice: “Solcito mío, no estoy vencido / Aunque me duela y estoy herido / Ya se hizo tarde y me he caído / Aunque esté lejos otra vez”.

“Gracias, por tanto, que letra que te llega al alma, que vídeo más dulce, ojalá algún día entiendas cuánto, pero cuánto te amamos campeón”, sostuvo una de sus seguidoras. Por su parte, alguien más agregó: “Gracias por volver. Todos necesitamos un poco de vos para seguir”. Mientras que otro sumó: “Hermoso Chano. Lo que más deseo es que estés sano y feliz. Me hacés y me hiciste mucho bien en la vida, merecés cosas buenas”.

"Oración al sol", la nueva canción de Chano

A través de sus mensajes, algunos de los más de cuatrocientos millones y medio de seguidores, le hicieron llegar su apoyo y agradecimiento de volver a deleitarlos con su música. A pesar del tiempo, su público se mantiene fiel y desea verlo cantar por mucho tiempo más.

Chano Charpentier volvió a las redes y emocionó a sus seguidores

Semanas atrás y tras varios meses de ausencia, el exlíder de Tan Biónica reapareció en las redes sociales. Para comunicar su vuelta, eligió hacer un posteo con dos fotos donde se lo pudo ver con la guitarra en mano, los auriculares puestos, la camiseta alternativa del Manchester City y una leve sonrisa en el rostro.

Las imágenes estuvieron acompañadas por unas simples palabras que decidió usar para comunicar su regreso. “Hola mundo”, escribió junto al emoji de un corazón rojo. Asimismo, sumó: “Pronto lindas novedades. Gracias por los mensajes. Los amo a todos”. Efectivamente, sus dichos se cumplieron porque acaba de estrenar su nuevo trabajo.

Chano anunció su regreso a las redes (Foto: Instagram @chanotb)

Chano regresó a hacer música tras pasar unos meses complicados. El 25 de mayo, fue derivado de urgencia al Sanatorio Otamendi tras sufrir una descompensación. Posteriormente, volvió a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento por las adicciones. Ahora, ya está nuevamente en contacto con sus fans y con “Oración al sol” marcó una nueva etapa de su vida y de su carrera.