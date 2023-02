El mal momento que vivió el padre de Wanda Nara en su casamiento y que casi arruina la noche: “Intervino seguridad”

escuchar

Después de tres meses de relación, Andrés Nara y Alicia Barbasola intercambiaron votos en una emotiva ceremonia que tuvo lugar el 14 de febrero. Como era de esperarse, la velada estuvo llena de recuerdos inolvidables y emotivas escenas, pero, según contaron los flamantes novios en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece), apenas unos minutos antes de que comenzara la fiesta hubo un suceso que casi arruina la noche.

El mal momento que vivió el padre de Wanda Nara en su casamiento y que casi arruina la noche

Finalizada la simple ceremonia religiosa durante la que contaron con la presencia de un pastor, los flamantes marido y mujer se dispusieron a bailar, comer y festejar en compañía de sus amigos y familiares. Aunque los protagonistas vivieron la noche con toda la alegría propia de semejante suceso, el mismo sufrió un intento de boicot poco antes de comenzar.

A tres días de su casamiento, el padre de las hermanas Nara y su pareja pasaron por el estudio de Nosotros a la mañana para compartir los detalles e intimidades de su casamiento. Mientras hablaban sobre los códigos que manejan en su relación y cómo sobrellevan los celos, la vedette detalló el mal momento que una exnovia de su esposo les hizo pasar.

Andrés Nara selló su amor con su novia Alicia Barbasola Gerardo Viercovich

“A mí me gustan las cosas transparentes. La decisión de sincronizar los teléfonos fue porque yo no tengo nada que esconder, que llegue lo que llegue”, dijo, a modo de introducción. A continuación y ante la sorpresa de todos los presentes, relató: “Cuestión, una de estas tantas ex intentó entrar antes de la ceremonia, se puso a gritar en la puerta diciendo que la dejen pasar y contando que había intimado con él. Fue horrible”. Finalmente, remató: “Tuvo que intervenir la seguridad para sacarla”.

A pesar de que tanto el conductor como los panelistas intentaron sonsacar de quién se trataba, Nara solo dijo que no fue Cari Nara, una de sus exnovias más conocidas y polémicas. Por su parte, Barbasola aclaró que no era famosa y que prefería no mencionarla para no darle más atención de la que cree que se merece. Dicho eso, dejaron en claro que fue solo un mal trago y que, una vez solucionado, pudieron disfrutar a pleno de su día especial.

Andrés Nara habló sobre la ausencia de sus hijas, Wanda y Zaira, en su boda

Uno de los detalles más comentados de la boda de Andrés Nara y Alicia Barbasola fue que Zaira y Wanda Nara brillaron por su ausencia. No solo no estuvieron presentes, sino que tampoco se refirieron al tema en sus redes sociales, en donde ambas son muy activas.

Wanda y Zaira Nara no estuvieron en la boda de su papá, Andrés Nara instagram @wanda_nara

Aunque muchos creyeron que se trataba de un claro indicio de un nuevo distanciamiento entre padre e hijas -a finales del 2022 se amigaron tras años de tensiones y roces familiares-, fue él mismo quien aclaró la situación.

“Lo que pasa es que la vida de nuestra familia es muy mediática y expuesta. Entonces, no querían que sea tan grande su protagonismo, que lo tienen, y perder nuestra unión. Eso es lo que nosotros pactamos y lo entendimos. Y, cuando estén, nos vamos a juntar todos y vamos a tener algo íntimo, como familia”, explicó, durante una nota con Socios del espectáculo (eltrece).

