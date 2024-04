Tras las acusaciones al rapero “Diddy” Combs, su hijo Christian fue denunciado por agresión sexual

Escuchar

Las acusaciones a Sean “Diddy” Combs no solo involucran al rapero. Ahora también a su hijo Christian, quien desde el jueves pasado es el principal acusado de una demanda por agresión sexual. Según informaron fuentes de la revista norteamericana People, se trata de un hecho que habría ocurrido a bordo de un yate durante una fiesta.

Sea Diddy Combs junto a su hijo Christian Combs, en tiempos más felices

Una mujer alegó que el hijo de Sean “Diddy” Combs, Christian “King” Combs la agredió sexualmente mientras era empleada en el yate rentado por su padre. En una nueva denuncia presentada el jueves en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y obtenida por People, Grace O’Marcaigh lo acusó por agresión sexual, acoso sexual y de causar angustia emocional mientras trabajaba en un barco alquilado por el rapero durante un viaje a finales de diciembre de 2022. O’Marcaigh dijo en el expediente que tenía 25 años en ese momento y trabajaba como azafata en el yate, brindando servicio de cena y bebidas a los huéspedes desde las 18 y las 6 de la mañana. Durante su turno, dijo que vio una “rotación constante de trabajadoras sexuales” y celebridades que consumían drogas. También afirmó en la denuncia que el 28 de diciembre de 2022, Christian abordó el yate para grabar con el productor musical Rodney “Lil Rod” Jones, quien también presentó una demanda acusando a Diddy de agresión sexual. Alegó que cuando el hijo de Diddy subió a bordo, estaba “muy ebrio” y le prestó especial atención.

El productor Rodney “Lil Rod” Jones presentó una demanda por 30 millones de dólares contra Sean "Diddy" Combs Instagram/@lilrodmadeit

O’Marcaigh luego afirmó en la denuncia que el músico la presionó para que tomara un trago de tequila y, después de que ella tomó la bebida, él se volvió agresivo y trató de que bebiera más. Dijo que “rápidamente sospechó” que el tequila había sido adulterado, después de presenciar previamente a otras mujeres caerse y desmayarse después de un trago, y comenzó a temer sus efectos. Ella afirmó que las cosas luego “se intensificaron” y Christian supuestamente comenzó a manosearla.

La denuncia afirmaba que el productor Jones registró audios (dos de los cuales fueron revisados por NBC News), en donde se escucha a O’Marcaigh “rechazando el consumo de alcohol, diciendo que tenía que irse y pidiéndole a Christian Combs que dejara de tocarla”. O’Marcaigh declaró para el expediente que, finalmente, pudo salir del estudio e intentó volver a sus funciones. Sin embargo, Christian la encontró más tarde, esa noche, e insistió en que le buscara un lugar para dormir dentro de la embarcación. Cuando ella lo llevó al sector donde el hijo del famoso rapero hubiera podido descansar, comenzó a manosearla nuevamente.

Ella alegó que él la había “agarrado de los brazos” y estaba tratando de “obligarla” a “practicarle sexo oral”. Para reforzar su testimonio incluyó en la presentación fotografías de hematomas en sus brazos que, según ella, fueron causados por Christian, cuando la tenía sujetada. O’Marcaigh dijo que luchó contra él hasta que alguien más entró en la habitación.

Ella dijo en el expediente que se quejó con el capitán del yate al día siguiente, pero alegó que no le creyó y que no investigó el incidente. También afirmó que tomó represalias contra ella hasta que la dejaron ir unos meses después, en mayo de 2023. Tras el despido de su empleo, afirmó en la demanda que su salud mental se deterioró y que sufría de ansiedad, ataques de pánico e ideas suicidas graves. También afirmó que desarrolló un trastorno alimentario y ataques epilépticos como resultado del incidente.

Sea Diddy Combs y hijo Christian Combs, en problemas

Más acusaciones para el rapero

Diddy también fue mencionado en la acusación como la persona que ayudó a su hijo en el presunto abuso y como responsable de las instalaciones, ya que fue quien alquiló el yate. “De tal palo tal astilla. No nos produce alegría ni placer presentar esta demanda contra Christian Combs”, dijo el abogado de O’Marcaigh, Tyrone Blackburn, en una declaración a NBC News sobre la última demanda.

“(...) Aplaudo a Grace por ser tan valiente al presentar su verdad”, añadió su otro abogado, Rodney S. Diggs. “Esperamos que su historia inspire a otros a dar un paso al frente”. Los representantes de Diddy y Christian no respondieron a People, luego de ser consultados por esta nueva demanda. Mientras tanto, las acusaciones son las últimas de una serie de demandas por abuso que enfrenta el rapero. La semana pasada, agentes federales allanaron sus casas en Miami y Los Ángeles. Sin embargo, aún no se han presentado cargos. La Oficina de Investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Nueva York, que ejecutó las órdenes de allanamiento, no reveló mayores detalles sobre los registros y le dijo a People en un comunicado que eran “parte de una investigación en curso”. Después de las búsquedas, el abogado de Diddy, Aaron Dyer, se expresó a través de un comunicado: “No se ha encontrado responsabilidad penal o civil en ninguna de estas acusaciones. El señor Combs es inocente y continuará luchando todos los días para limpiar su nombre ”.

Ocurridos a finales de marzo, los allanamientos se dieron en el marco de una investigación, aunque las autoridades no aportaron más detalles ni confirmaron si Combs es el foco de la causa. Por su parte, en NBC News aseguraron, con una declaración anónima como fuente, que tres mujeres y un hombre fueron entrevistados por funcionarios federales en Manhattan y otras tres entrevistas fueron programadas para los próximos días, todas relacionadas con acusaciones de tráfico sexual, agresión sexual y solicitud y distribución de narcóticos y armas de fuego ilegales.

La mansión de Sean “Diddy” Combs en Los Ángeles, que fue allanada en el último mes Collage/ Archivo

Una sucesión de denuncias

La primera en apuntar contra el millonario rapero fue su expareja, Casandra “Cassie” Ventura. La cantante de R&B, quien mantuvo una larga relación con el rapero, se presentó el 16 de noviembre del año pasado en un tribunal federal de Nueva York para denunciarlo por abusos y violencia física. La pareja se conoció en 2005, cuando ella tenía 19 años y él 37.

Ventura aseguró que Combs empezó con su patrón de abuso tan pronto como comenzó la relación. En la demanda, la artista reveló que el músico, “propenso a una ira incontrolable”, la sometió a palizas “salvajes” en las que la golpeó, pateó y pisoteó. También relató que la acosó con drogas y la obligó a tener relaciones sexuales con otros hombres mientras él los masturbaba y los filmaba.

