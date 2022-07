Tras las críticas de Mica Viciconte, Nicole Neumann eligió responderle en inglés: “Dejalos hablar, solo sienten envidia”

Nicole Neumann y Mica Viciconte tuvieron un cruce de palabras bastante tenso a través de sus cuentas de Instagram. El comienzo fue una publicación que hizo la modelo, que fue fuertemente criticada por la actual pareja de Fabián “Poroto” Cubero.

Neumann se encuentra de vacaciones con su familia en San Martín de los Andes, Neuquén, desde donde compartió magníficos videos y fotografías de sus hijos esquiando. También viajó junto a su novio, el piloto de automovilismo José Manuel Urcera.

El posteo de Mica Viciconte a modo de indirecta tras el video que compartió Neumann sobre su hija instagram.com/micaviciconte

Durante la estancia, la modelo compartió un video en el que se ve a su hija menor, Sienna, caminando entre la nieve, con algunas dificultades para avanzar, y muy cercana a un descenso de la pendiente. Este hecho alertó a la actual pareja del padre de la pequeña, el exfutbolista Fabián Cubero, que criticó a la modelo también con una publicación en la red social.

Durante la filmación, Neumann se ríe al inicio y termina preocupándose. “¿A dónde te metiste, Sienni?”, comienza. “¡Cuidado! No te caigas, por favor”, dice después.

“Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar”, advirtió Viciconte. Y agregó, contundente: “Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente”.

La deportista, que tuvo su primer hijo junto a Cubero en mayo de este año, no se refirió en ningún momento a la modelo en la publicación. Pero se intuye con bastante certeza que el mensaje iba dirigido hacia ella. “Somos comunicadores y tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos. Acá termina el tema para mí”, concluyó en su siguiente publicación.

Nicole Neumann compartió un posteo en inglés "dedicado" a Mica Viciconte de manera indirecta Instagram: @nikitaneumannoficial

La respuesta de Neumann también fue sin mencionar a la exparticipante de Combate, por el mismo medio y de manera indirecta, a través de un posteo en inglés. “La gente siempre hablará de vos, especialmente cuando sienten envidia de vos y de la vida que llevás. Dejalos hablar. Vos afectaste sus vidas, ellos no afectan la tuya”, decía.

Más polémicas

No es la primera vez que surge una polémica entre Neumann y Viciconte, casi como si se hubieran declarado la guerra eterna. No hace mucho la modelo dijo en repetidas ocasiones que Mica tenía malas actitudes hacia sus tres hijas y que los vecinos de su casa aseguraron que se escuchaban gritos y llantos constantes. Este hecho no se demostró nunca y, además, tiempo después las niñas hablaron maravillas de la pareja de su padre.

Cuando nació el primer hijo del exfutbolista con la deportista, se pensó que podría ser un primer paso para la reconciliación entre ambas. Pero se desencadenó todo lo contrario. Y es que la modelo declaró ante los medios de comunicación que no tenía intenciones de conocer al primogénito.

Las tres pequeñas sí acudieron a conocer a su nuevo hermano y a ver a la ganadora de MasterChef Celebrity a la clínica tras el parto. Mientras, la modelo expresó en LAM: ““Él [Luca] no tiene nada que ver. Pero cada uno tiene su historia, su familia”.