Una azafata reveló qué hacen cuando un pasajero muere en un avión y la decisión es espeluznante

Hablar de la muerte en un avión puede resultar espeluznante, pero es todavía más terrible lo que ocurre cuando un pasajero fallece en pleno vuelo. Una usuaria de TikTok que trabajó dos años como azafata reveló qué debe hacer la tripulación cuando ocurre una desgracia como esa, y provocó escalofríos entre sus seguidores.

Según consignó el medio británico Mirror, Sheena Marie, de 25 años, utilizó su popular cuenta en la red social de origen chino para explicar qué pasa cuando, durante un viaje, un pasajero muere de manera repentina. El video, como no podía ser de otra manera, se viralizó rápidamente.

Una tiktoker dijo lo que pasa cuando alguien muere en un avión (Foto: Captura de video)

“Si tienen un ataque al corazón y mueren, y no hay nada que podamos hacer al respecto, y no podemos iniciar la reanimación cardiopulmonar, simplemente vamos a esperar hasta que lleguemos a nuestro destino final”, afirmó la usuaria y dejó atónitos a sus más de 2,8 millones de seguidores. Así es: simplemente lo dejan allí hasta el momento del aterrizaje.

Además, Sheena se encargó de desmentir el mito que afirma que los cadáveres se meten en el lavatorio del baño. Según dijo, sería imposible hacerlo porque “el cuerpo no puede ser atado de forma segura”. Y aseguró que el piloto tiene la última palabra sobre cualquier decisión que se tome al respecto, que por lo general se realiza en comunicación con el control del tráfico aéreo y el servicio médico correspondiente.

"Simplemente, vamos a esperar hasta que lleguemos a nuestro destino final", reveló azafata tiktoker (Foto: Captura de video)

El mismo medio citó los pasos a seguir que deben ejecutar los miembros de una tripulación cuando un pasajero queda inconsciente en pleno viaje. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomienda que los auxiliares de vuelo intenten la reanimación cardiopulmonar del pasajero durante al menos 30 minutos, a menos que las turbulencias u otros obstáculos lo impidan. Además, también se pedirá a los médicos que estén a bordo que ayuden en el lugar de los hechos, no solo para contar con su ayuda, sino también porque un médico es la única persona que puede declarar legalmente la muerte de alguien, aclararon desde Mirror. Y señalaron que, sin la opinión de un médico, cuando un pasajero está continuamente inconsciente, no respira y no responde, solo se puede presumir que está muerto.

Según las instrucciones de IATA, la tripulación debe notificar inmediatamente a la cabina el estado de la emergencia para que el piloto pueda organizar el encuentro con las autoridades competentes al aterrizar el avión. Tanto si el pasajero se presume, como si se declara muerto. Por lo general, en la mayoría de los casos se decide que no tiene sentido aterrizar o desviar el avión de su rumbo original.

Solo en uno de cada 600 vuelos ocurre algún problema médico, de acuerdo a un estudio (Foto: Archivo)

Para intentar tranquilizar a los preocupados lectores, el mismo medio publicó una cifra que aporta un poco de esperanza: solo en uno de cada 600 vuelos ocurre algún problema médico, de acuerdo a un estudio publicado en el New England Journal of Medicine. Usualmente, se trata de desmayos, problemas respiratorios, problemas cardíacos, náuseas o vómitos. El porcentaje de fallecimientos es aún más remoto: solo en el 0,3% de los casos una emergencia en vuelo provoca la muerte.