Enojado, Fabián Cubero se desmarcó en el conflicto entre Nicole Neumann y Mica Viciconte: “Vayan a preguntarle a ellas”

Otra vez, Micaela Viciconte y Nicole Neumann protagonizaron un duro cruce en las redes sociales. Esta vez, fue la exparticipante de Masterchef Celebrity la que estalló y respondió de forma pública -aunque sin nombrarla- a un posteo familiar que había hecho la modelo un rato antes. Y si bien todo parecía indicar que Fabián Cubero iba a salir a defender a su actual mujer, el exjugador de Vélez recordó sus épocas de futbolista y se desmarcó de inmediato del conflicto: “Vayan a preguntarle a ellas” , disparó ante la consulta de los panelistas de Intrusos en el Espectáculo con un dejo de molestia en su voz.

Todo comenzó cuando Neumann, desde San Martín de los Andes, compartió un video en donde se ve a Sienna, la menor de las hijas que tuvo con Cubero, caminando con dificultad al borde de lo que parece ser una pendiente. De fondo se escucha la voz de la modelo que se ríe y le pregunta: “¿A dónde te metiste, Sienni?”. En ese momento, la niña tropezó y su mamá, sin soltar el teléfono, la alertó: “Cuidado”. “No te caigas, por favor”, le gritó alguien más.

Sin poder contener las ganas de hacer su observación pública, de inmediato Mica Viciconte decidió hacer una historia en su cuenta de Instagram, aunque sin arrobar a la madre de la criatura. “ Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala a cruzar un lugar que es riesgoso. Prevenir antes de curar. Se cae ahí y podría pasar a mayores. Cuidemos a los menores. Es grave. Sé consciente ”, escribió. “Somos comunicadores y tenemos que ser responsables de lo que hacemos y decimos. Acá termina el tema para mí”, completó.

Cuando Intrusos intentó hablar con la panelista de Ariel en su salsa, ella pasó por al lado de Gonzalo Vázquez con el auto y decidió no bajar el vidrio. En cambio, y pese a que con el correr de las preguntas se comenzó a mostrar algo ofuscado, Fabián Cubero sí accedió a responder las preguntas del cronista que lo interceptó, y los periodistas que estaban en el piso.

“Quería saber cómo estás y cómo tomaste el posteo de Mica”, preguntó primero Vázquez. “No tengo idea. Recién acabo de salir de la radio y no vi nada”, respondió respetuoso. Cuando le explicaron la situación, reconoció que sí vio el video y que no tiene nada para decir al respecto. “ Somos los padres y somos responsables de nuestras hijas. Con quien está. Yo no voy a cuestionar nada de su accionar ”, explicó.

El posteo de Mica Viciconte instagram.com/micaviciconte

Ya en diálogo con Flor de la V, Cubero se desmarcó del conflicto, dijo que está tranquilo y enfocado en su trabajo. “No miro mucho, la verdad, todo lo que pasa alrededor. Fijate que yo no salgo a hacer declaraciones de nada”, se atajó. “Lo que pasa siempre pasa por otro lado, no pasa por mí”, aclaró luego. “Claramente entre estas dos mujeres hay algo que sucede y no pueden llegar a tener paz”, intentó explicar la conductora del ciclo con la intención de sacarle alguna declaración más a Cubero. “ No es un tema mío, sinceramente. Yo me enfoco en mi trabajo, en mi familia, en mi relación con mi pareja y nada más ”, respondió él.

“¿Viste lo que subió Mica?”, le preguntó entonces Maite Peñoñori. “No porque estuve en la radio hasta recién”. Entonces la panelista reprodujo algunas de las palabras de la ex Combate. “¿Lo charlaron a esto con Mica? ¿Se asustaron cuando vieron el video?”, consultó luego. “Yo el video de ayer lo vi solo, pero no tengo más nada que decir”, repitió, y explicó que no le dio miedo y que no hace declaraciones al respecto. “Cuando están con la mamá, están con la mamá”, siguió restándole importancia al asunto.

“¿Nunca le pediste a Mica que no se meta más en este tipo de situaciones?”, intentó por su parte Pablo Layus. “ Es que las situaciones que pasan nosotros las hablamos puertas para adentro. Después todo lo que pasa afuera… ”, aseguró. Tras insistir en que no vio el posteo de su pareja y que no tiene nada que ver, aclaró que tampoco sabe a quién está dirigido.

A partir de ese momento, Cubero entró en una tensa discusión con Peñoñori. “¿Claramente, por qué decís que es para Nicole?”, le preguntó. “Ah, claro, bueno. Ustedes están suponiendo”, exclamó cuando Maite volvió a leer las palabras de Mica. “No está dirigido a nadie, veo. Lo que das por obvio, hacete cargo vos de lo que lees y a quién está dirigido”, le volvió a decir a Maite. “Yo soy adulto. No me voy a hacer cargo de nada. Es un tema que debaten ustedes y no sé cómo deducen las cosas ustedes, pero bueno” , completó.

“No voy a entrar en polémicas”, le respondió a Nancy Duré cuando la periodista le deslizó que debía interceder entre las dos mujeres. “¿A vos te llaman otros colegas para ver si están de acuerdo o no con lo que decís, o qué tenés que corregir? Vos sos adulta. Cada uno se hace cargo de sus actos. Yo no tengo por qué andar aclarando ni justificando nada”, agregó. “Está bueno que si alguien quiere subir un posteo que lo diga. ´Che, este va para fulano, este va para mengano, porque si no hacemos todas suposiciones y la verdad es que yo no me ando fijando si es para mí, si es para vos o si es para el otro”.