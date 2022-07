Sacó pasajes a Qatar por $150, denunció que se trató de una estafa y que quisieron silenciarlo

Después de conseguir pasajes a Qatar por la insólita cifra de menos de $150, el influencer Chapu Martínez se vio involucrado en un escándalo contra la agencia de viajes que los vendió y con las aerolíneas de los vuelos. Según lo que afirma, la empresa llevó a cabo una estafa durante mucho tiempo y envió una oferta económica para no exponer la situación.

La situación se desató hace algunos meses. En medio de lo que parecía ser un error, en el sitio web de eDreams, se ofrecieron pasajes a Qatar por la suma de $31. De esa manera, él y sus tres amigos consiguieron cuatro tickets por $124.

Después de recibir el comprobante y preocupado por la posibilidad de que la empresa quisiera dar marcha atrás, Chapu contó la situación en redes sociales y llamó a todos los que habían adquirido boletos a ese valor a juntarse y asesorarse legalmente por cualquier maniobra de la agencia.

Lo que parecía ser una oportunidad gracias a un error, desembocó en una denuncia por estafa. Según relató el influencer a través de sus historias de Instagram, lo que sucedió con el valor de los pasajes no fue un error, sino que se trataba de un modus operandi.

Lo que hizo la agencia fue ofrecer tickets por esos montos y luego debitar el valor real del pasaje, siempre según el testimonio de Martínez. “No fuimos los únicos que sacamos pasajes. Lo que hizo eDreams durante un mes fue publicar ofertas totalmente ilógicas y después a la hora de confirmar el pago les cambiaban el valor”, explicó.

El testimonio de Chapu Martínez en su cuenta de Instagram

Sin embargo, el influencer remarcó que en el caso de ellos no se modificó el monto, sino que efectivamente les debitaron lo que figuraba en el sitio web. Lo que aparentemente sucedió es que por la exposición que le dio al tema en sus redes, Chapu Martínez comenzó a recibir testimonios de personas que habrían sufrido esta estafa.

Ante este escenario, él asevera que fue contactado por la empresa: “Nos hicieron un ofrecimiento para callarnos la boca. Nos ofrecieron la posibilidad en cuanto a dinero de un pasaje a Qatar. Básicamente, es que yo viaje y con eso callarme la boca”.

Más allá de sus ganas de ir al Mundial y su entusiasmo, remarcó que de ninguna manera aceptaría esa oferta: “No sería leal a mis amigos. Los estaría traicionando”. “La respuesta de ellos y el ofrecimiento es porque están confirmando que nos hicieron una estafa”, agregó.

En uno de los videos, mostró capturas de pantalla del sitio de eDreams, donde se podían ver ofertas de vuelos a Buenos Aires a Doha, Qatar y Barcelona, España, por el valor de $15. “Si esta vez tu estafa salió mal, hacete cargo. Páguennos lo que nos corresponde. Si tu estafa te salió mal, en vez de hacerme un ofrecimiento para que viaje solamente yo y traicione a mis amigos, no solamente que no lo voy a aceptar sino que no me voy a callar la boca”, concluyó.