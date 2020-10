Tras los rumores de embarazo, Oriana Sabatini rompió el silencio

Después de los rumores que afirmaban que estaba embarazada de dos meses, Oriana Sabatini rompió el silencio y tomo el tema con humor Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 16:35

Después de los rumores que afirmaron que Oriana Sabatini y Paulo Dybala estarían esperando su primer hijo, la hija mayor de Catherine Fulop y Ova Sabatini no evadió las respuestas y rompió el silencio.

La joven actriz y cantante no solo es noticia por su regreso al país, tras 10 meses viviendo con su novio en Italia, sino también por los dichos que aseguran que estaría embarazada. Andrea Taboada, panelista de Los ángeles de la mañana, fue quien sostuvo que la cantante y el futbolista se encuentran en la dulce espera.

Hace unos días, Ángel de Brito se prestó a su tradicional #ÁngelResponde desde su cuenta de Instagram y sus seguidores le pidieron que confirme el supuesto embarazo de la cantante. "Le pregunté y me lo negó. Según Andrea Taboada está de dos meses", respondió el conductor de LAM y del Cantando 2020.

Si bien la cantante no habló públicamente sobre el tema en cuestión, más que la respuesta negativa en privado a De Brito, respondió al posteo del conductor, al hacer referencia a los bombones helados rellenos con frambuesa y dando a entender que no está embarazada de Paulo Dybala: "¿Acaso me están tirando una indirecta para que le afloje a los franuis?", dijo, tomándose el tema con humor.

Cabe recordar que Oriana Sabatini está en el país y disfruta del éxito de la serie "Secreto bien guardado" (Netflix). La artista compartió varias imágenes de la producción, en la que interpreta a Amalia y también dejó que sus fans vean las pruebas que hizo para simular estar embarazada.