Tras su separación de Chechu Bonelli, Darío Cvitanich habría vuelto a apostar al amor: con qué famosa estaría saliendo

A mediados de mayo se hizo pública la separación de Cecilia ‘Chechu’ Bonelli y Darío Cvitanich tras 14 años de relación y tres hijas en común. Según trascendió, fue el quién tomó la decisión de ponerle punto final al matrimonio y abandonó la casa familiar que compartían en Nordelta. “Ella sigue muy enamorada, pero él no tanto”, sostuvo Pepe Ochoa en LAM (América TV). Ahora trascendió que el exfutbolista habría vuelto a encontrar el amor de la mano de una modelo que tuvo una relación de alto perfil con una conocida figura del espectáculo.

El lunes en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre dio detalles de la nueva historia de amor que estaría viviendo Darío Cvitanich. Estaría saliendo con la modelo Ivana Figueras, hija del empresario Marcelo Figueiras. Entre 2012 y 2014 salió con Sebastián Ortega, luego de que él se separara de Guillermina Valdes. Durante ese periodo se comprometieron y hasta le pusieron fecha a su casamiento. En el medio atravesaron un difícil momento cuando al poco tiempo de quedar embarazada ella perdió el bebé. Tuvieron algunas separaciones en el medio hasta que la última fue la definitiva.

Según Yanina Latorre, Cvitanich estaría saliendo con Ivana Figueiras (Foto: Instagram @figueirasivana)

Según Latorre, Figueras y Cvitanich estarían saliendo hace alrededor de un mes, pero no serían novios oficiales. Se conocieron a partir de amigos en común. “Ivana también viene de una ruptura medio dolorosa. Estaba de novia desde hacía unos años; tenían como un plan en conjunto, estaban construyendo una casa en Pacheco Golf. Se terminaron separando y parece que él se quedó viviendo ahí. Ella había apostado mucho a esto, sufrió un montón y como las amigas la veían muy triste, le presentaron a Cvitanich”, comentó y agregó que el exfutbolista ya habría conocido a la madre y las hermanas de ella, pero aún no habrían presentado a sus hijas.

Sebastián Ortega e Ivana Figueiras pusieron fin a su relación Archivo / ¡Hola!

El exfutbolista de Racing es padre de tres niñas, Lupe (12), Carmela (9) y Amelia (2), fruto de su relación con Bonelli. Figueras, en tanto, tiene dos hijas, Juana González Victorica (17), fruto de su relación con Nicolás González Victorica, y Suri (9), a quien tuvo con el modelo Tomás Guarracino, de quien se separó en 2020.

Por otro lado, Yanina Latorre también dio nuevos detalles de la separación de Cvitanich y Bonelli. “El entorno dice que él la habría dejado. No hay terceros en discordia, no pasó nada”, indicó y sostuvo que, según las versiones, él se habría cansado de la modelo. “Él en abril empezó a buscar un departamento por la zona de Nordelta para irse. Se mudó el 22 de mayo. Aparentemente, habrían puesto la casa del Golf a la venta”, acotó Ximena Capristo.

Darío Cvitanich y Chechu Bonelli comenzaron su relación en septiembre de 2011 y en 2025, tras 14 años juntos y tres hijas en común, se separaron Instagram @chechubonelli

Si bien hasta el momento la modelo no se pronunció al respecto, a finales de julio el exfutbolista confirmó la separación en Mitre Live y negó infidelidades y terceros en discordia. “Hoy mantenemos un vínculo muy bueno, sobre todo por nuestras hijas. Dentro de lo que implica una separación, todo fue bastante sano. No hubo escándalos ni nada por el estilo, no tengo mucho para decir y hay temas que quedan entre nosotros”, sostuvo y afirmó que cada uno está “enfocado en su camino y tratando de reinventarse” y que Bonelli “es una gran madre y una excelente persona”.