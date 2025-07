Darío Cvitanich confirmó su separación de Chechu Bonelli: “Cada uno está enfocado en su camino”

Luego de meses de rumores, finalmente Darío Cvitanich confirmó su separación de Cecilia ‘Chechu’ Bonelli. El exdelantero rompió el silencio, le envió una serie de mensajes al periodista Juan Etchegoyen en el ciclo Mitre Live y anunció formalmente por primera vez a la ruptura. “Cada uno está enfocado en su camino”, aseguró.

Después de que circularan versiones sobre una posible crisis, fue precisamente el periodista quien obtuvo la palabra oficial de Cvitanich y confirmó al noticia. “Hay una separación confirmada en el ámbito del deporte y el espectáculo. Se termina una historia de amor que duró 14 años. Ella es modelo y conductora, él, ex jugador profesional”, expresó en el programa que se emite de lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio.

Darío Cvitanich confirmó su separación de Chechu Bonelli

“Hace unas horas hablé con él y me confirmó que ya no están juntos. Me dio detalles sobre la situación. Tienen tres hijas. Es un hecho: Chechu Bonelli y Darío Cvitanich están separados”, aseguró Etchegoyen y pasó a leer los mensajes que había intercambiado con el exjugador de Boca.

“Hoy mantenemos un vínculo muy bueno, sobre todo por nuestras hijas. Dentro de lo que implica una separación, todo fue bastante sano. No hubo escándalos ni nada por el estilo, no tengo mucho para decir y hay temas que quedan entre nosotros”, comentó el exBanfield.

Cvitanich aclaró que no hubo infidelidades ni terceras personas involucradas en la decisión que tomaron. “Somos padres de tres hijas hermosas, llevamos una vida muy discreta. No hubo terceros ni infidelidades, tal vez por eso no hay tanto que se pueda decir, no sé”, manifestó el actual analista deportivo en ESPN.

“Cada uno está enfocado en su camino, tratando de reinventarse, y tenemos un buen vínculo por nuestras hijas. Ella es una gran madre y una excelente persona, eso no va a cambiar nunca”, aclaró. Darío y Chechu comparten la crianza de Lupe (12), Carmela (9) y Amelia (2), por lo que priorizaron mantener una relación cordial por ellas.

El exfutbolista y la conductora comparen la crianza de tres hijas

La historia de amor entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich comenzó en septiembre de 2011, cuando él jugaba en Boca Juniors y ella trabajaba como cronista deportiva. Fue el futbolista quien dio el primer paso al enviarle un mensaje para conocerla. Aunque Bonelli dudó en un principio, ya que sus experiencias previas con deportistas no habían sido positivas, terminó por aceptar la invitación y así inició la relación.

A pesar de que recién comenzaban, a solo ocho meses de conocerse enfrentaron una decisión importante: Cvitanich debía volver al Ajax en Ámsterdam, ya que su préstamo en el club argentino finalizaba. En un buen momento profesional, Chechu, que entonces tenía 26 años, decidió dejar todo atrás y mudarse a Europa junto a él.

En Francia nació su primera hija, Lupe, el 3 de abril de 2013. Un año más tarde, el 27 de diciembre, se casaron en San Nicolás, Buenos Aires. En 2015, con un nuevo destino laboral, se trasladaron a México cuando Cvitanich firmó contrato con el Pachuca, y el 20 de diciembre nació su segunda hija, Carmela. Luego, en 2016, se instalaron en Florida, Estados Unidos, tras su fichaje por el Miami FC.

Finalmente, en 2017, volvieron a Buenos Aires después de varios años en el exterior. Él retomó su carrera futbolística en Banfield y más tarde en Racing, mientras que ella regresó a los medios, participando en Bailando por un sueño y sumándose como conductora a ESPN. En 2022 tuvieron a su última hija Amelia.