Morena Rial mostró su costado más sensual en Instagram tras su separación

Tras su separación con Facundo Ambrosioni, Morena Rial se mostró sexy en sus redes sociales

30 de abril de 2020 • 14:46

Luego de una dura pelea que Facundo Ambrosioni y Morena Rial protagonizaron en un Instagram Live , la pareja tomó la difícil decisión de separarse. En las últimas horas, los papás de Francesco se mostraron activos en redes, aunque ya en casas separadas. Él, por su lado, tomó la decisión de poner su cuenta de Instagram en modo privado, mientras que ella mantuvo su perfil público y se mostró como nunca antes.

En las últimas horas, una selfie de la hija de Jorge Rial sorprendió a su casi millón y medio de seguidores, ya que mostró a More en un conjunto de encaje negro, lista para irse a dormir. Además, la mamá de Francesco acompañó su autorretrato con la canción " Porno ", un feat. de reggaetoneros como Rich Music LTD, Sech y Dalex , entre otros, cuyas letras están algo subidas de tono.

La historia que Morena Rial subió en las últimas horas la muestra con un conjunto de encaje negro.

Hace una semana, Morena y Facundo estuvieron en el centro de la polémica por un confuso y violento episodio en las redes sociales. Todo comenzó un domingo por la noche cuando, en medio del cumplimiento de la cuarentena obligatoria que rige en Argentina por coronavirus , la hija de Rial mantuvo una "íntima" charla con una amiga a través de un vivo de Instagram.

Luego de una anécdota, la amigo de Morena leyó el siguiente mensaje: "Violencia de género, cagalo a piñas". La respuesta de Morela no tardó en llegar: "Chicos, yo no le voy a pegar, pobre. Me da hasta lástima, después sale perdiendo él". Lejos de pasar desapercibido, en el video se logró escuchar la respuesta de Facundo que la llamó "tóxica". De inmediato, Morena gritó: " Tóxica será tu vieja , ¿escuchaste, no?" y se dirigió a su público para referirse a las veces que él le fue infiel.

En dos Instagram Lives distintos, se pudo ver la fuerte discusión entre Morena Rial y Facundo Ambrosioni en vivo

Ambrosioni también realizaba un vivo desde su Instagram por lo que los seguidores del cordobés también fueron testigos del cruce entre la pareja. Cuando todo parecía haberse calmado, Facundo dijo por lo bajo unas palabras y de inmediato Morena se irritó: "¿Qué dijiste? ¡No te hagas el pelotudo! Este se piensa que a mí me importa lo que piensa. Pobre, un día de estos chau, va a morir y va a quedar en el recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal". Días después de esa dura discusión, según confirmó el abogado de Ambrosioni a la prensa, se supo que la pareja había decidido separarse.