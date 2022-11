Un actor de Indiana Jones reveló el gesto que Steven Spielberg tiene con él cada año: “No se olvidó de mí”

escuchar

Hace casi cuatro décadas del estreno de Indiana Jones y el templo maldito, que inició el éxito de la saga protagonizada por Harrison Ford y recibió el Oscar a los Mejores Efectos Visuales, un año después. En este film de 1984, Jonathan Ke “Huy” Quan daba sus primeros pasos en la actuación y conseguía su primer papel, con tan solo 13 años. El actor recordó con ternura aquella época tras la oportunidad que le permitió cumplir su sueño y reveló un peculiar detalle sobre una tradición de su director, Steven Spielberg.

En la actualidad, el intérprete de Short Round, el acompañante de aventuras de Indiana Jones, tiene 51 años y en marzo se estrenó su última película, Todos, en todas partes, al mismo tiempo (Everything everywhere all at once). En una entrevista con The Guardian en Londres publicada el pasado lunes, Ke Quan se mostró emocionado tras el rodaje y reveló algunos detalles sobre su trayectoria y su participación junto a Ford. “Es increíble. Todavía me pellizco todos los días. No puedo creer que esto sea real”, expresó, acerca de su nuevo film. Además, recién terminó el rodaje de la segunda temporada de la serie de Marvel, Loki, luego de verse obligado a abandonar su carrera durante 20 años por la falta de oportunidades.

Jonathan Ke “Huy” Quan dio sus primeros pasos en la actuación con tan solo 13 años. Captura de video

Pero los lazos que estableció con los productores, directores y el elenco de su primera película aún continúan intactos. Tal es así que Ke Quan reveló que Spielberg todavía le envía un regalo cada Navidad. “Me dio mi primer trabajo y, muchos años después, no se olvidó de mí. Cada vez que necesitaba ayuda, él estaba ahí”, expresó. Además, el director le ayudó a conseguir su próximo gran papel en Los Goonies, donde fue el productor ejecutivo.

Ke Quan abandonó Vietnam con tan solo siete años, junto a sus padres y ocho hermanos, y se alojó en un campo de refugiados de Hong Kong, hasta que pudo viajar a Estados Unidos y se instaló en el barrio chino de Los Ángeles. Allí, acompañó a su hermano pequeño al casting del film, cuando Spielberg se fijó en él y lo alentó a participar. “Mi comprensión del inglés era mínima en ese momento y recuerdo hacer un trabajo realmente malo”, contó, pero al día siguiente recibió la alegre noticia y, tres semanas después, ponía rumbo a Sri Lanka para iniciar el rodaje que cambiaría su vida.

El reencuentro con Harrison Ford

El actor relató el momento en el que tuvo el primer acercamiento con el protagonista de Indiana Jones. Ambos se alojaban en el mismo hotel, junto al resto de la producción, y solían meterse en la pileta. Mientras Ford nadaba, Ke Quan chapoteaba en uno de los extremos. Entonces el actor se dio cuenta de que el pequeño no sabía nadar y le propuso enseñarle. “Así es como nos unimos. Todo el mundo fue muy amable. Ese era el tipo de set que George Lucas [el creador de la saga] y Steven ejecutarían. Nunca hubo gritos, siempre risas y paz”, apuntó.

Harrison Ford y Ke Quan se reencontraron tras 38 años. Instagram: kehuyquan

Recientemente, los dos actores se reencontraron en la exposición de fans D23 de Disney, en California. Así, Harrison Ford promocionaba la quinta película de Indiana Jones, mientras que Quan asistió a la presentación de Marvel. “Estaba descansando en una sala cuando alguien me dijo que Ford estaba afuera. No lo había visto en 38 años. Mi corazón empezó a latir con fuerza porque no sabía si me iba a reconocer. Me miró y me dijo: ‘¿Sos Short Round?’, y mi cabeza se teletransportó a cuando era un niño pequeño. Le dije: ‘Sí, Indy’. Y nos dimos un gran abrazo”, relató.

LA NACION