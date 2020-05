Kyle MacLachlan interpretaba a Trey, el primer esposo de Charlote

Kyle Maclachlan, quien interpretaba a Trey, el primer esposo de Charlotte (Kristin Davis) en Sex and the City, confesó que "estaba enojado" con su personaje.

"Estaba enojado con el personaje, en realidad", le dijo el actor a la revista Page Six. "¿Qué es este bebé de cartón?", bromeó, rememorando una de las escenas más recordadas, en que le regalaba una cartulina con una foto de un bebé a su esposa.

Trey era todo menos deseable. El cirujano del Upper East Side de Nueva York tenía disfunción eréctil, lo que frustraba a su esposa Charlotte York, cuando ambos intentaban concebir. Además, de una llamativa intimidad con su madre.

"Le pregunté a los escritores y me dijeron: 'Oh, es gracioso', así que dije: 'Está bien, no estoy seguro de compartir eso, pero está bien'. Definitivamente, había un lado de Trey que era un poco ajeno a ciertas cosas. Y (los espectadores) tenían todo el derecho a estar enojados conmigo, si ese fuera el caso. ¡Yo mismo estaba enojado conmigo!", agregó.

En la década del 90 Maclachlan protagonizó en la aclamada serie de terror Twin Peaks, del director David Lynch. Actualmente, el actor de 61 años trabajó en la biopic Capone, en la que Tom Hardy encarna al famoso gángster Al Capone.