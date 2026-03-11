Lollapalooza Argentina 2026: el line up y los horarios, día por día

El Lollapalooza Argentina 2026 es este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo. Al igual que otras ediciones en nuestro país, este evento se realizará en el Hipódromo de San Isidro. Se trata de uno de los festivales de música más destacados que reúne tanto artistas internacionales como nacionales. En ese sentido, muchos quieren conocer el line up de este año y los horarios.

El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026

Los headliners de este año son Tyler, The Creator; Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Paulo Londra, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii.

A continuación, estos son todos los artistas que compartirán los escenarios en la nueva edición del festival:

Addison Rae

Amigo de Artistas

Balu Brigada

Ben Böhmer

Blood Orange

Brutalismus 3000

Bunt.

Cerounno

Danny Ocean

Djo

Easykid

Ezequiel Arias

Félix Vestre

Guitarricadelafuente

Hamdi

Horsegirl

Imbermind

Interpol

Jero Jones

Joaquina

Judeline

Katseye

El DJ Kygo estará a cargo de cerrar el festival el domingo Foto: INSTAGRAM / @kygomusic

Kygo

Lany

Little Boogie

Ludmila Di Pasquale

Marina

Marttein

Massacre

Men I Trust

Militantes del Climax

Mora Fisz

Nasa Histoires

Paula OS

Peggy Gou

Ratones Paranoicos

Reybruja

Riize

Royel Otis

Røz

Ruel

Ryan

Saramalacara

Six Sex

Soledad

Soledad Pastorutti será una de las representates de la música argentina en el Lollapalooza (Foto: Instagram @sole_pastorutti)

Spaghetti Western

Terra

The Warning

Tiger Mood

Timø

Tobika

TV Girl

Viagra Boys

Victoria Whynot

Yami Safdie

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Zell

143leti

2hollis

Los horarios del Lollapalooza Argentina 2026, día por día

En el primer día se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

El cronograma de este viernes 13 de marzo es:

Estos son los artistas del viernes 13 de marzo

En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.

El cronograma de este sábado 14 de marzo es:

Estos son los artistas del sábado 14 de marzo

Para la jornada de cierre tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.

El cronograma de este domingo 15 de marzo es:

Estos son los artistas del domingo 15 de marzo

Los detalles de esta edición Lollapalooza

El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios.

La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.

compartidas más allá de la música. La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros .

. El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.

El mapa de la edición 2026 del Lollapalooza

¿Cómo ver el Lollapalooza Argentina 2026 por streaming?

Quiénes no puedan asistir al evento, podrán ver los shows de sus artistas favoritos de forma online. Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.

Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.

A continuación el canal y horario para ver a los artistas más destacados del Lollapalooza Argentina 2026 por Flow: