Lollapalooza Argentina 2026: el line up y los horarios, día por día

Esta edición del festival de música se lleva a cabo entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro; ¿cómo ver los shows por streaming?
El Lollapalooza Argentina 2026 es este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo. Al igual que otras ediciones en nuestro país, este evento se realizará en el Hipódromo de San Isidro. Se trata de uno de los festivales de música más destacados que reúne tanto artistas internacionales como nacionales. En ese sentido, muchos quieren conocer el line up de este año y los horarios.
El line up completo del Lollapalooza Argentina 2026
Los headliners de este año son Tyler, The Creator; Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Lorde, Paulo Londra, Turnstile, Lewis Capaldi, Skrillex, Deftones y Doechii.
A continuación, estos son todos los artistas que compartirán los escenarios en la nueva edición del festival:
- Addison Rae
- Amigo de Artistas
- Balu Brigada
- Ben Böhmer
- Blood Orange
- Brutalismus 3000
- Bunt.
- Cerounno
- Danny Ocean
- Djo
- Easykid
- Ezequiel Arias
- Félix Vestre
- Guitarricadelafuente
- Hamdi
- Horsegirl
- Imbermind
- Interpol
- Jero Jones
- Joaquina
- Judeline
- Katseye
- Kygo
- Lany
- Little Boogie
- Ludmila Di Pasquale
- Marina
- Marttein
- Massacre
- Men I Trust
- Militantes del Climax
- Mora Fisz
- Nasa Histoires
- Paula OS
- Peggy Gou
- Ratones Paranoicos
- Reybruja
- Riize
- Royel Otis
- Røz
- Ruel
- Ryan
- Saramalacara
- Six Sex
- Soledad
- Spaghetti Western
- Terra
- The Warning
- Tiger Mood
- Timø
- Tobika
- TV Girl
- Viagra Boys
- Victoria Whynot
- Yami Safdie
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
- Zell
- 143leti
- 2hollis
Los horarios del Lollapalooza Argentina 2026, día por día
En el primer día se presentarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente Zell, RØZ, Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.
El cronograma de este viernes 13 de marzo es:
En el día 2 estarán Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Easykid, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra y Paula Os.
El cronograma de este sábado 14 de marzo es:
Para la jornada de cierre tocarán Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.
El cronograma de este domingo 15 de marzo es:
Los detalles de esta edición Lollapalooza
- El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios.
- La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.
- La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros.
- El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.
¿Cómo ver el Lollapalooza Argentina 2026 por streaming?
Quiénes no puedan asistir al evento, podrán ver los shows de sus artistas favoritos de forma online. Flow es el encargado de la transmisión del festival, como ocurrió en otros años. Permite ver los shows en cada uno de los escenarios por diferentes dispositivos, como Smart TV, celular, tablet, PC y Deco Flow.
Para acceder a este contenido, es necesario tener contratado el servicio de Flow. Los canales para ver la transmisión completa del festival son: 605, 606, 607 y 608.
A continuación el canal y horario para ver a los artistas más destacados del Lollapalooza Argentina 2026 por Flow:
|Artista
|Día
|Horario
|Canal
Katseye
Viernes 13
19.00
Canal 606
Turnstile
Viernes 13
20.00
Canal 605
Lorde
Viernes 13
21.00
Canal 605
Tyler, The Creator
Viernes 13
22.15
Canal 605
Peggy Gou
Viernes 13
23.30
Canal 606
Paulo Londra
Sábado 14
19.00
Canal 606
Addison Rae
Sábado 14
20.15
Canal 605
Lewis Capaldi
Sábado 14
21.15
Canal 606
Chappell Roan
Sábado 14
22.15
Canal 605
Skrillex
Sábado 14
23.45
Canal 606
Doechii
Domingo 15
19.45
Canal 605
Deftones
Domingo 15
20.45
Canal 606
Sabrina Carpenter
Domingo 15
22.00
Canal 605
Ratones Paranoicos
Domingo 15
22.15
Canal 607
Kygo
Domingo 15
23.20
Canal 606
