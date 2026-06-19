Un experto en lenguaje narrativo analizó lo que dijo Nico Occhiato sobre el escándalo con Flor Peña y fue tajante: “Control de daños”

Luego del escándalo que involucró a Florencia Peña y la falsa noticia sobre la salud del padre de Lionel Messi, Nicolás Occhiato, dueño del canal Luzu TV, se refirió al hecho en su programa Nadie dice nada y evitó entrar en polémicas. Según explicó un especialista en comunicación a LA NACION, el conductor hizo un “control de daños” de la polémica y destacó que el presentador no nombró a ninguno de los implicados para desactivar la conversación pública.

El conductor y la actriz quedaron en veredas opuestas en la polémica (Foto: Instagram)

“Se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien y eso es lo más importante. Después yo tomé la decisión que creía que tenía que tomar como cabeza de Luzu”, aseguró Occhiato en la apertura de su programa de este viernes, donde se refirió brevemente a lo sucedido en el programa El show del verano.

Tras la publicación de la falsa noticia por parte Florencia Peña y su producción, el dueño del medio decidió desvincular de la empresa a los responsables. “Cuando uno se equivoca pide disculpas y, cuando es con cero mala leche como lo fue, la comunidad entiende y banca”, aseguró el conductor y agregó que “no se bajó ninguna marca”, desterrando las versiones que circularon en redes sociales.

El dueño de Luzu desvinculó a los responsable (Foto: X)

La mirada de un especialista

A partir del breve discurso de Occhiato en su programa, Lisandro Bregant, consultor de storytelling y fundador de la consultora Narraglobal, aseguró que el presentador manejó de manera “inteligente” la polémica. “El discurso fue inteligente desde lo técnico porque lo encapsuló, no fue algo que atravesó todo el programa. Sabía que había muchas miradas al comienzo y fue lo primero con lo que saltó a escena”, aseguró el experto.

La clave del manejo comunicacional del escándalo por parte de Occhiato fue que no nombró a ninguno de los implicados. “Lo que me llamó la atención de fue que no hubo nombramiento ni de la familia Messi, ni de Jorge, ni de Lionel, ni de la madre ni tampoco de Flor Peña ni de la producción. Al no tocar nombres propios, lo que sucede técnicamente es que no se activa toda una red de imaginarios asociados. Se trata como de una silueta. Así no contribuís, no echás leña al fuego, no reactivás, esa conversación pública. En definitiva, hizo un control de daños”, aseveró Bregant, que publicó un hilo en X con este análisis que superó el millón de visualizaciones.

Lo que hizo Occhiato en la apertura es - desde lo técnico - inteligente. No hubo nombramientos ni a los damnificados (Messi y familia) ni a los que cometieron el error (Peña, producción). Al no tocar nombres, no activa imaginarios. Por ende, todo se procesa como una silueta. No… pic.twitter.com/TzDhAy5L9Q — Lisandro Bregant (@lisandrobregant) June 19, 2026

El especialista también valoró la respuesta del conductor a sus detractores y a quienes lanzaron en redes sociales que el canal de streaming había perdido anunciantes. “Dijo que hay una comunidad que se da cuenta desde donde hablan y que no se bajó ninguna marca. Dio que un mensaje para esa ola de hate”, aclaró Bregant.

“Pidió disculpas en privado a las personas involucradas y aclaró en público el negocio. No suele abundar el manejo de crisis en streaming. Hasta te diría que en política no suelo ver ese tipo de buenas prácticas”, aseguró el experto.

Occhiato le respondió a los haters de las redes sociales (Foto: X)

Por último, Bregant aseguró que el canal de streaming se vio favorecido por lo ocurrido, ya que sintonizaron más de 345 mil espectadores en el programa de este viernes, aunque alertó que no se puede saber cuál sera desenlace final. “Hubo una oportunidad en donde claramente se vieron favorecidos por la cantidad de dispositivos encendidos. Ahora, si lo logran sostener esto en el tiempo y cómo pueda variar esto es algo que no pueden controlar, porque está la variable política, la deportiva y los despidos”, afirmó.