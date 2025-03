Un nuevo revés para Mauro Icardi: qué dijo el fallo judicial que celebró Wanda Nara

La situación entre Mauro Icardi y Wanda Nara escala en tensión, con nuevos giros que mantienen en vilo a quienes siguen de cerca su historia. En esta oportunidad, la empresaria sorprendió a sus seguidores al dar a conocer la resolución judicial que define cómo será el proceso de revinculación entre sus hijas y su padre, un tema que generó gran expectativa los últimos días.

“Gracias a la Justicia Argentina y a mis abogados hoy tengo las garantías que pidieron mis hijas y yo como madre acompañé. Fueron escuchadas, y tengo la tranquilidad que nadie las sacara del país y podrán reconstruir un vínculo con su padre. Sin presencias nocivas tal como ellas mismas lo pidieron”, expresó Nara mediante sus historias de Instagram, en donde dejó en evidencia que logró que las menores no tengan contacto con la China Suárez, un punto por el que ella luchó en el último tiempo.

Wanda Nara celebró la resolución de la justicia (Captura: Instagram @wanda_nara)

Asimismo, lejos de querer generar más polémica por el hecho de que las menores no ven hace meses al futbolista, aseguró que desea poner lo mejor de su parte para mejorar la relación entre ellos: “Voy siempre a trabajar en fortalecer el vínculo, como lo comuniqué en la justicia”. Además, aprovechó para agradecerles a sus abogados por haberla acompañado en este proceso.

Por último, Wanda Nara no dejó pasar la oportunidad de responder a las especulaciones y versiones que circulan en torno a la disputa legal con Mauro Icardi. En un claro intento de desmentir ciertos rumores y aclarar su postura, lanzó una advertencia en medio de la polémica y le pidió a sus seguidores que no crean en información distorsionada: “No se dejen llevar por lo que personas malintencionadas expresan. Es el mismo juez que dijo que jamás utilizaría a la fuerza pública para llevarse a mis hijas, algo que yo como madre tampoco hubiese permitido”.

Luego de que Wanda Nara compartiera estas historias en su cuenta de Instagram, el periodista Ángel de Brito sumó más detalles sobre la situación y difundió la resolución oficial del caso. En el documento, se confirmó que las menores no podrán compartir tiempo con la actriz Eugenia “la China” Suárez mientras Mauro Icardi trabaja en reconstruir su vínculo con ellas.

La reacción de Mauro Icardi

Más allá de que, hasta el momento, el futbolista no se refirió al tema de manera puntual ni hizo declaraciones sobre la resolución judicial, decidió manifestarse de una manera diferente. A través de sus redes sociales, le dedicó unas emotivas palabras a su novia, lo que dejó en claro lo mucho que valora su compañía en este momento tan complejo.

El romántico posteo de Mauro Icardi a la China Suárez el día que se confirmó la resolución judicial (Captura: Instagram @mauroicardi)

“Un viaje fugaz, hermoso y especial… No por el destino, sino por la persona que tenía a mi lado. No voy a parar nunca de agradecerte por ser mi compañera en cada camino, en cada batalla… Que la vida nos siga iluminando. Cuando uno hace las cosas con excelencia, recibe resultados que hablan por sí solos… doy Fé”, expresó. Sin lugar a dudas, con este gesto, Icardi no solo resaltó el apoyo incondicional que recibe de su pareja, sino que también dejó entrever cómo atraviesa personalmente esta situación.