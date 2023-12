escuchar

En el marco de su campaña Wrapped, Spotify dio a conocer datos inéditos de sus producciones de audio-series y, en ese sentido, el podcast de bienestar Psicología Al Desnudo - @psi.mammoliti fue la producción nacional más escuchada en el mundo durante 2023 ubicándose en el puesto número 13. En su ranking, la audio-serie nacional convive con podcasts célebres internacionalmente y con una audiencia global consolidada, tales como The Joe Rogan Experience, Call Her Daddy y Anything Goes with Emma Chamberlain.

“Me moviliza muchísimo ver cómo las reflexiones sobre salud mental trascienden fronteras, lo que es posible solo gracias a la universalidad de nuestras experiencias emocionales: si bien nuestras vivencias están atravesadas por la cultura, en el fondo nos parecemos. El objetivo del podcast siempre fue empoderar a las personas, a través de contenido de valor gratuito, validado científicamente, y entendible para todos. Y por este fin, seguiremos trabajando”, contó Marina Mammoliti, Psicóloga Clínica e ideóloga del proyecto.

Desarrollado enteramente por una profesional argentina, el podcast ya lleva dos temporadas en Spotify con más de 40 episodios de puro buceo por las profundidades de la mente. La posición alcanzada por el podcast argentino no encuentra precedentes similares en la plataforma.

De hecho, el historial de Spotify encontraba en el 2022 a La Cruda como el podcast nacional -y original de la plataforma- más escuchado globalmente, en el puesto número 50. Este año, esa marca se superó radicalmente y el talento local se ubicó entre las primeras 15 posiciones de este 2023.

Psicología Al Desnudo recibirá 2024 con cambios: los episodios ahora estarán disponibles en video en Spotify. Para Mammoliti, esto es clave para profundizar la conexión con quienes escuchan el podcast. “He recibido miles de mensajes de personas contandome cómo algunos episodios les cambiaron la vida. Les hicieron tomar decisiones completamente diferentes a las que hubieran tomado sin haber accedido a esa información. Eso me llena, me hace sentir plena”, agregó.

LA NACION