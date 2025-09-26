Un video hecho con IA mostró el antes y después de los galanes de las tiras juveniles de los 2000

En el último tiempo, la inteligencia artificial empezó a ocupar un lugar cada vez más presente en diferentes ámbitos, desde la creación de textos hasta la generación de imágenes y videos que circulan en redes sociales y logran captar la atención de miles de usuarios. Justamente, uno de estos contenidos sorprendió recientemente al mostrar, a través de la IA, el antes y el después de reconocidos famosos argentinos que marcaron una época en las tiras juveniles más exitosas de los años 2000.

En aquel momento, producciones juveniles como Casi Ángeles, Patito Feo o Rebelde Way no solo marcaron tendencia, sino que también se convirtieron en parte de la vida cotidiana de miles de adolescentes. Por eso, no sorprendió que el video generara tanta repercusión: los usuarios se mostraron impactados al ver cómo lucen hoy muchos de los protagonistas que alguna vez dieron vida a esas historias que dejaron huella en toda una generación.

De Rebelde Way a Casi Ángeles: cómo lucen hoy (Captura: X)

En el clip se aprecia un recorrido por el antes y el después de varias figuras que supieron conquistar al público adolescente de los 2000. Entre ellos aparecen Benjamín Rojas y Felipe Colombo, recordados por su paso por Rebelde Way, junto a rostros muy ligados a Casi Ángeles como Peter Lanzani, Gastón Dalmau, Agustín Sierra, Pablo Martínez, Nicolás Riera y Victorio D’Alessandro, quienes fueron los galanes de aquella historia.

La IA creó el antes y el después de los galanes de los 2000 y causó furor en las redes (Captura: X)

También se suman Andrés Gil, Rodrigo Guirao Díaz y Gastón Soffritti, tres de los protagonistas más recordados de Patito Feo, lo que despertó la nostalgia de quienes crecieron con estas ficciones.

Los usuarios quedaron sorprendidos por el cambio de los protagonistas (Captura: X)

En el clip en cuestión quedó en evidencia el paso del tiempo, algo que generó distintas reacciones entre los usuarios. Mientras que algunos famosos sorprendieron más que otros por los cambios en su apariencia, hubo quienes llamaron especialmente la atención, ya que hacía mucho que se habían alejado de la escena mediática, lo que hizo que su reaparición resultara aún más comentada.

Las reacciones de los usuarios al video viral

Como era de esperarse, el video no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en tendencia dentro de la red social, dado que los usuarios quedaron sorprendidos por los cambios en la apariencia de los protagonistas y por la forma en que la inteligencia artificial logró recrear con tanta precisión el contraste entre su imagen en los 2000 y cómo se ven en la actualidad.

Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer (Captura: X)

“Benjamín rojas es nuestro Leo DiCaprio”; “¿Rodrigo Guirao tiene un pacto con el diablo o qué?“; ”Lo de Rodrigo Guirao Díaz no tiene sentido, es el Brad Pitt argento"; “El tal Vico no envejeció nada y Soffritti solo se puso barba, sigue igual” y “Es increíble que Gastón este igual”, fueron solo algunas de las reacciones más destacadas en la sección de comentarios.

En definitiva, el video despertó nostalgia entre quienes crecieron viendo aquellas tiras juveniles. Entre la sorpresa y la emoción, la publicación volvió a poner en conversación a los protagonistas de una época dorada de la televisión argentina, lo que demostró que, aunque pasen los años, esas historias siguen vivas en la memoria colectiva.