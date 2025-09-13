Preparó su propia cena en pleno vuelo, causó polémica y se volvió viral

En redes sociales se hizo viral el video de una mujer estadounidense, identificada como Katie, quien se grabó en plena preparación de su propia cena durante un vuelo comercial y argumentó que no le gustaba el menú del avión, por lo que decidió amasar ñoquis.

La usuaria, originaria de San Diego, rápidamente captó la atención de los internautas en plataformas como TikTok, por lo que recibió varias visitas en su perfil en el que comparte recetas para elaborar distintos tipos de pasta.

Los usuarios calificaron el comportamiento de la mujer como irrespetuoso (Foto: Captura Tiktok @buonapastaclub)

En la grabación se puede ver a la pasajera ubicada junto a la ventana del avión cuando sostiene un bowl lleno de harina, al que le hizo un hueco en la mitad para agregarle agua poco a poco.

Después, con ayuda de sus manos, empezó a amasar la preparación para incorporar los productos y obtener una textura homogénea que le permitiera cortar trocitos de al menos dos centímetros.

Luego, tomó un utensilio de madera, conocido como ñoquera, para darle un aspecto más profesional. Finalmente, colocó los pequeños espirales frente a la ventana para dejarlos reposar por unos minutos.

La mujer se llevó todos sus utensilios para prepararlos (Foto: Captura Tiktok @buonapastaclub)

“No me gusta la comida del avión, así que la hice yo”, se puede leer en la descripción de la publicación que difundió en su cuenta, que hace referencia a lo indiferente que le resultó el menú de la aerolínea.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar

En cuestión de unas horas, varias personas llegaron hasta la sección de comentarios del video para expresar su reacción y preguntar por los detalles que no se mostraron en la grabación.

“Genial. Ahora solo tienes ñoquis crudos”, escribió un usuario en la red social china, donde destacó que el último paso era hervirlos hasta que flotaran, por lo que no cree que la mujer disfrutara de la receta.

Otros usuarios, por su parte, indicaron que las instalaciones de algunos aviones no suelen ser muy higiénicas. Además, señalaron que este tipo de acciones pueden resultar incómodas para los demás pasajeros.

“Imagínate sentarte al lado de esta persona, me enojaría mucho que estuviera esparciendo harina por todos lados, mientras intento tomar una siesta”, comentó una mujer en la publicación de Katie.

Por Stephany Guzman Ayala