Preparó su propia cena en pleno vuelo, causó polémica y se volvió viral
La mujer, llamada Katie, rechazó el menú de la aerolínea y decidió elaborar uno de sus platos favoritos; el hecho ocurrió en Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
En redes sociales se hizo viral el video de una mujer estadounidense, identificada como Katie, quien se grabó en plena preparación de su propia cena durante un vuelo comercial y argumentó que no le gustaba el menú del avión, por lo que decidió amasar ñoquis.
La usuaria, originaria de San Diego, rápidamente captó la atención de los internautas en plataformas como TikTok, por lo que recibió varias visitas en su perfil en el que comparte recetas para elaborar distintos tipos de pasta.
En la grabación se puede ver a la pasajera ubicada junto a la ventana del avión cuando sostiene un bowl lleno de harina, al que le hizo un hueco en la mitad para agregarle agua poco a poco.
Después, con ayuda de sus manos, empezó a amasar la preparación para incorporar los productos y obtener una textura homogénea que le permitiera cortar trocitos de al menos dos centímetros.
Luego, tomó un utensilio de madera, conocido como ñoquera, para darle un aspecto más profesional. Finalmente, colocó los pequeños espirales frente a la ventana para dejarlos reposar por unos minutos.
“No me gusta la comida del avión, así que la hice yo”, se puede leer en la descripción de la publicación que difundió en su cuenta, que hace referencia a lo indiferente que le resultó el menú de la aerolínea.
Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar
En cuestión de unas horas, varias personas llegaron hasta la sección de comentarios del video para expresar su reacción y preguntar por los detalles que no se mostraron en la grabación.
“Genial. Ahora solo tienes ñoquis crudos”, escribió un usuario en la red social china, donde destacó que el último paso era hervirlos hasta que flotaran, por lo que no cree que la mujer disfrutara de la receta.
Otros usuarios, por su parte, indicaron que las instalaciones de algunos aviones no suelen ser muy higiénicas. Además, señalaron que este tipo de acciones pueden resultar incómodas para los demás pasajeros.
“Imagínate sentarte al lado de esta persona, me enojaría mucho que estuviera esparciendo harina por todos lados, mientras intento tomar una siesta”, comentó una mujer en la publicación de Katie.
Por Stephany Guzman Ayala
Otras noticias de Virales
Asombroso hallazgo. Resolvieron el misterio de los “barriles con halos” sumergidos en las profundidades
Insólito. Su novio la descubrió en plena infidelidad porque se olvidó de apagar la ubicación del celular y el momento se viralizó
Estafa insólita. Tiene 80 años, creyó que hablaba con un astronauta desde el espacio y perdió miles de euros
- 1
Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming
- 2
El peor dilema: viven en El Impenetrable y tienen que decidir qué hijo va a la escuela y hace las cuatro comidas
- 3
La viuda de Charlie Kirk publicó un video junto a su esposo en el ataúd y dejó un desafiante mensaje
- 4
Fue uno de los hoteles más lujosos del país y aún es famoso por su habitación número 32