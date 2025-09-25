Un joven se salvó por centímetros de ser atropellado por un auto en Brasil y su reacción se volvió viral

Un joven de 26 años se salvó de milagro de ser atropellado por un auto fuera de control en Aracaju, Brasil. Las imágenes que se viralizaron en redes tuvieron lugar sobre la Avenida José Carlos Silva, barrio São Conrado.

Según declaraciones al portal G1, Erick Danilo Santos esperaba ser recogido por un colectivo que pertenece a la empresa de recolección de residuos para la que trabaja mientras tomaba café sentado en la vereda.

Mientras aguardaba, advirtió que un vehículo se acercaba hacia él a gran velocidad. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que se levanta rápidamente, evita el impacto y luego se arrodilla para rezar.

En el breve video también se ve que el coche derriba una señal de tránsito cercana a Danilo Santos y luego continúa avanzando por la calle. El joven de 26 años afirmó que no logró identificar al conductor ni la matrícula.

Tras el episodio, según reconstruyó en diálogo con el medio brasileño, Danilo Santos se acercó a un comercio cercano y solicitó las grabaciones del momento en que pudo dimensionar la gravedad de lo sucedido.

El artículo cierra con una reflexión por parte del recolector de residuos: “Comprendí aún más que cada día es un regalo y que no tenemos garantía de un mañana. La vida es corta, pero la eternidad es real".

Antecedente

El pasado mes de febrero, una mujer oriunda del Braço do Norte, en el estado brasileño de Santa Catarina, se salvó de ser atropellada por un auto mientras caminaba por la calle y a escasos metros de la vereda. El incidente, que quedó registrado por cámaras de seguridad, también se viralizó en redes sociales.

Según el mismo portal G1, el hecho se produjo a las 8.30 de la mañana, sobre la calle Senador Nereu Ramos, en el centro de la ciudad. La muchacha -cuya identidad no fue revelada- caminaba cerca de un Honda blanco estacionado cuando el conductor de una Chevrolet Montana chocó con la parte trasera del auto detenido.

Sorpresivamente, el impacto contra una de las ruedas traseras del vehículo estacionado hizo que la Pick Up volcara hacia la izquierda y esquivara a la mujer. Al momento en el que se produjo el siniestro, la casi víctima del accidente no tuvo otra reacción que quedarse quieta y levantar los brazos.

Tanto la vecina de Braço do Norte como el conductor que protagonizó el accidente de tránsito resultaron ilesos, según precisó la Policía Militar. En diálogo con las autoridades, el automovilista asumió la responsabilidad por el incidente al admitir que estaba apurado y no vio a tiempo ni a la mujer ni a la camioneta estacionada.

