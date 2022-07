Una actriz acusó a Arnold Schwarzenegger por una desagradable y escatológica actitud: “Nunca lo perdoné”

Su coprotagonista “menos favorito de todos los tiempos”. Así definió la actriz británica Miriam Margolyes a Arnold Schwarzenegger. Y es que durante el rodaje de la película de terror El día final en 1999, ambos compartieron una situación muy poco agradable.

La revelación llegó durante una entrevista para el podcast Tengo noticias para ti, del sitio news.com, cuando la actriz de Harry Potter (donde interpretó a Pomona Sprout) reveló el incómodo momento. “No estábamos en la película, fue en una de las pausas. Pero aún no lo perdoné”, expresó.

El día final, estrenada en 1999, trataba sobre una agente de seguridad con problemas de alcoholismo (interpretado por Schwarzenegger), llamado Jericho Cane, que debe evitar que Satanás (Gabriel Byrne) engendre al Anticristo con una mujer que nació predestinada para esta profana unión. Allí Margolyes dio vida a Mabel, la hermana de Satanás.

Una actriz acusó a Arnold Schwarzenegger por un desagradable momento. (AP Foto/Lisa Leutner, archivo)

El relato de la actriz sobre lo que vivió con el exgobernador de California sorprendió a todos. “Él me estaba matando [durante el rodaje], así que me tenía [sujetada] en una posición en la que yo no podía escapar. Estaba tirada en el suelo y él se tiró un pedo. Lo hizo, deliberadamente, justo en mi cara”, contó.

Y añadió, indignada: “Se tiró un pedo en mi cara. Puedo tirarme un pedo, por supuesto que lo hago. ¡Pero no en la cara de las personas!”, remató antes de agregar que Schwarzenegger “fue bastante grosero y presumido durante todo el rodaje”.

El “olor” de Leo DiCaprio

Si algo quedó claro, es que Margolyes no tiene pelos en la lengua. Previo a esta nueva revelación relacionada a Schwarzenegger, la actriz ya había apuntado antes contra otro emblema de Hollywood, nada menos que contra Leonardo DiCaprio.

Leonardo Dicaprio protagonizó 'Romeo y Julieta' en 1997. Captura

En aquella ocasión, durante el programa This Morning, Margolyes se remontó al rodaje de Romeo y Julieta, la recordada adaptación de Baz Luhrmann, de la novela de William Shakespeare, estrenada en 1997. Allí Margolyes interpretó a la enfermera de Julieta (Claire Danes) y compartió algunas escenas con el ganador del Óscar al mejor actor por Renacido.

En este contexto, la actriz se refirió a la higiene de DiCaprio. “Era un poco maloliente, porque hacía mucho calor en México. Pero los chicos no se suelen perfumar ni se lavan continuamente”, contó.

Pero no todo han sido críticas para Leo. El actor de Titanic también ha recibido muchos elogios, como el reciente que llegó de parte de la también muy popular Drew Barrymore, que hace poco más de un mes le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram.

Drew Barrymore le dedicó un mensaje a través de su cuenta de Instagram a Leonardo Dicaprio. Instagram: Drew Barrymore

“¡Ay, Leo! ¡No sabía que me estabas relojeando! Te amo desde que nos conocimos cuando éramos adolescentes en el set de Poison Ivy. Últimamente en la vida sigo pensando en este credo: déjalo mejor que lo encontraste. Que podría ser un resumen perfecto de vos. Todos somos mejores por tenerte en el mundo y en este planeta”, escribió la actriz junto a una foto en la que DiCaprio aparece mirándola.