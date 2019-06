Una amiga reveló la última voluntad de Beatriz Salomón

La vedette le hizo un pedido a Adriana Chaumont para su velorio. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Adriana Chaumont

Una de las mejores amigas de Beatriz Salomón , Adriana Chaumont, estuvo de visita en Implacables para recordar a su amiga y sus últimos meses de vida. Entre varias anécdotas, reveló cuál fue el último pedido que le hizo la ex vedette.

"En agosto del año pasado, cuando fallece Aretha Franklin, voy a la casa de Beatriz y me dice '¿Viste comadre la ceremonia que le hicieron? ¡Por Dios!'", contó Chaumont y recordó que Ariana Grande cantó en el servicio "You make me feel (A Natural Woman)". Entonces, Adriana le mostró que la cantante Marcela Wonder había subido a sus redes sociales un video cantando un fragmento de la misma canción. "Entonces Beatriz agarró mi teléfono, se quedó mirando el video y me dijo 'Comadre, cuando yo pare las patas me traés a esta mujer a que venga a cantar'. Le dije 'Bueno, andá buscando un reemplazo porque cuando vos te vayas ésta va a estar muy vieja, no le va a dar la voz'. 'Me la traés con muletas, con silla de ruedas pero que me cante'", remató la anécdota.

Cuando la salud de Salomón fue empeorando, el pedido fue volviéndose más importante y Chaumont tomó la decisión de proponerle a la familia que Marcela Wonder fuera parte del velorio. Luego de que las hijas aceptaron la propuesta, ella contactó a la cantante y la última voluntad de Beatriz se llevó adelante. "En la capilla retumbaba esa voz que tiene ella. Tengo paz. Me siento mejor que ayer", cerró Adriana Chaumont, en medio del duelo por su gran amiga.