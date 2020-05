Una fotógrafa puso en evidencia a Julián Serrano y él tuvo que pedirle disculpas

El actor de "Aliados", subió una foto sin el crédito de la fotógrafa y tuvo que pedir disculpas públicamente. Fuente: LA NACION

Las redes sociales son una herramienta muy poderosa a la hora de informar, contar historias o exponer conflictos. Y eso mismo hizo Juli Garcia , una joven fotógrafa que puso en evidencia al actor Julián Serrano , quien subió una foto a sus redes sociales sin darle el crédito.

El pasado jueves, Julián Serrano se convirtió en tendencia en las redes sociales cuando esta profesional de la fotografía señaló que ella le había pasado una imagen en alta calidad que le había tomado al actor en un evento con la condición de que éste la nombrara al subirla.

El influencer, que había prometido darle crédito a la foto, la usó sin cumplir con su palabra y García, a través de Twitter, lo denunció por sus derechos de autora.

Cuando la fotógrafa lo publicó, cientos de personas colaboraron para que llegue a ser t rending topic y así llamar la atención del actor que tiene, en su cuenta de Instagram , más de 3.2 millones de seguidores y seguidoras.

En la misma publicación, la joven compartió la conversación que tuvo con Serrano en la que se lee claramente cuando el actor le pide la imagen: "¿Me la podés pasar por alta mejor al mail? Etiqueto a los dos", prometió en la charla.

Tras su denuncia, el influencer no tuvo más remedio que pedirle disculpas a García y editó el texto de la publicación, esta vez, con la firma de la autora. "Nunca dejes de sonreír. PH: @juligarciafotografia", indicó en el posteo.

Las disculpas de Julián

Por otro lado, el actor pidió disculpas en Twitter, la red en la que se viralizó la polémica. "¡Mil disculpas, Juli! En serio, tenía la foto guardada y pensé en buscar tu Instagram y me re colgué, mala mía... ¡No me gusta faltarle el respeto al laburo a nadie y te pido perdón! Cualquier cosa, igual hablamos por Insta", indicó en el tuit.

García, conforme con el cometido, luego expresó: "¡Gracias a todxs los que me ayudaron a difundir! Increíble! Finalmente Julián me etiquetó (aunque ya no sirve de nada) pero se dio cuenta de su error, pidió disculpas y tomará las acciones que corresponden. Espero que esto haya servido para generar consciencia del laburo de los ph".

Más tarde, además, la fotógrafa publicó otra charla que mantuvo con Serrano en la que el actor le pide disculpas y ella da el asunto "por terminado".