Le dio vida al padre vampiro más famoso de todos y llegó al estrellato: qué fue de la vida de Peter Facinelli

Cuando en 2008 llegó a los cines Crepúsculo, la primera película basada en la saga literaria de Stephenie Meyer, pocos imaginaron que la historia de amor entre un vampiro y una adolescente se convertiría en un fenómeno global. Los filmes, protagonizados por Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner, catapultaron a lo más alto del estrellato a todo su elenco.

Entre ellos se encontraba Peter Facinelli, quien le dio vida al doctor Carlisle Cullen, el líder del clan vampírico y padre adoptivo de Edward Cullen. Con su imagen elegante y cabello rubio platinado, se convirtió en uno de los personajes más queridos de la historia por ser quien llevaba la calma en el drama adolescente.

Peter Facinelli en Crepúsculo (Foto: Redes Sociales)

Aunque muchos lo conocieron como el doctor vampiro, lo cierto es que el actor llevaba más de diez años trabajando arduamente para triunfar en Hollywood. Nacido en Nueva York en una familia de ascendencia italiana, al terminar la secundaria Peter decidió estudiar abogacía. Pero al descubrir que el trabajo dependía de estar gran cantidad de horas en una oficina y del trato constante con personas, decidió comenzar a estudiar actuación para soltarse y no tener vergüenza.

Así fue que después de un par de meses de intentar realizar las dos actividades a la vez, descubrió que la actuación lo atrapaba muchísimo más que la abogacía. Por eso decidió seguir su vocación artística y se formó en la Atlantic Theater Company Acting School de Nueva York. Su debut en cine se produjo en 1995 con la película Angela, dirigida por Rebecca Miller, donde interpretó a Lucifer. Durante más de una década trabajó en producciones independientes y participaciones televisivas, sin alcanzar gran éxito.

Peter se reencontró hace unos días con algunos de sus compañeros de Crepúsculo

Todo cambió con su incorporación a la franquicia basada en los libros de Meyer. El éxito de Crepúsculo y sus secuelas lo posicionaron como un rostro reconocido en todo el mundo y le abrieron nuevas puertas en la industria audiovisual. Con el tiempo fundó su propia productora, Facinelli Films, junto a su socio Rob DeFranco, lo que le permitió ampliar su perfil dentro del negocio del entretenimiento.

Además, tras las cinco películas de la saga de vampiros, Peter consiguió otros papeles importantes en títulos como Gallows Hill, Freezer, En la ruta del narco, Countdown, El Misterio del Precipicio, 13 Minutos, En llamas, Dead Money y Can You Hear Me?, entre otras, y en 2020 protagonizó, produjo y dirigió el film de suspenso psicológico Sin rastro. A su vez, trabajó en series populares como Supergirl, S.W.A.T., y FBI.

Peter Facinelli en la actualidad (Foto: Instagram @peterfacinelli)

Su historia de amor con Jennie Garth y el escándalo que lo puso en el centro de la escena otra vez

Al comenzar su carrera como actor, Peter Facinelli conoció a su gran amor y madre de sus tres hijas mayores, Jennie Garth. Los enamorados se conocieron en el año 1996 durante el rodaje de la película An Unfinished Affair. El 20 de enero de 2001 sellaron su historia con una boda que consolidó una pareja que, durante años, fue una de las más queridas de Hollywood. Juntos tuvieron a Luca Bella (1997), Lola Ray (2002) y Fiona Eve (2006).

Sin embargo, en marzo de 2012 anunciaron su divorcio tras once años de matrimonio. La separación fue manejada con discreción y, durante mucho tiempo, ambos evitaron dar detalles públicos sobre los motivos de la ruptura. Con el paso del tiempo lograron reconstruir un vínculo basado en la crianza compartida y el respeto mutuo.

Peter y Jennie antes de la separación (Foto: Jason LaVeris/FilmMagic)

Pero una guerra inesperada entre ambos se inició a comienzos de 2025, cuando Jennie Garth hizo declaraciones que generaron una fuerte repercusión mediática. En diálogo con el medio británico Daily Mail, aseguró que sus hijas se habían mostrado molestas tras descubrir que su exmarido tenía una cuenta activa en la exclusiva aplicación de citas Raya. Según contó, su hija mayor habría encontrado el perfil y le llamó la atención que el rango de edad que el actor seleccionaba coincidiera con el de jóvenes cercanas a la edad de su primogénita.

Las declaraciones encendieron el debate en redes sociales y medios internacionales. Aunque no trascendieron mayores detalles sobre el momento exacto del hallazgo, llamó notoriamente la atención porque el intérprete se encuentra en pareja con Lily Anne Harrison desde el año 2020, con quien en 2022 trajo al mundo a su primer hijo varón, Jack.

Peter Facinelli junto a sus tres hijas mayores, su pareja, Lily Anne Harrison y su hijo menor, Jack (Foto: Instagram @peterfacinelli)

Más allá del cruce mediático, ambos insistieron en priorizar el bienestar de sus hijas. En distintas entrevistas, Garth remarcó que su objetivo siempre fue reconstruir una amistad con su expareja por el bien de sus niñas. “Eso es lo que Peter y yo queríamos en última instancia más que nada: recuperar nuestra amistad y poder criar a nuestros hijos juntos de una manera más saludable. Porque habíamos estado haciéndolo todo mal durante un tiempo”, remarcó.

Toda la tensión que hubo entre ambos a comienzos del 2025 se descomprimió a raíz de los incendios forestales que azotaron a Los Ángeles. La casa de Jennie quedó consumida por el fuego y fue Peter quien le ofreció a ella y a su actual pareja mudarse a su casa. “Cuando la gente pasa por momentos difíciles, mi puerta siempre está abierta”, declaró Peter en exclusiva a Francesca Amiker de E! News. “Así que, por mucho que sea un halago que alguien diga: ‘Oye, fue muy noble de tu parte aceptar a tu exesposa y esposo’, jamás me imaginaría decirle que no”, agregó.

“La amo. Es la madre de mis hijas. La considero una amiga. Considero a su esposo un amigo”, remarcó y con eso buscó alejar cualquier especulación sobre una mala relación con su exmujer.

Deadly Vows el nuevo éxito que trae a Peter Facinelli de nuevo a la pantalla grande

Lejos de quedar encasillado en el universo de Crepúsculo, Peter Facinelli volvió a tomar protagonismo con un proyecto que lo muestra en un papel completamente distinto. Se trata de Votos mortales, un thriller inspirado en hechos reales que se estrenó a finales de 2025 y que generó expectativa entre sus seguidores.

La película narra la historia de Darya (Shiva Negar), una mujer que huye de la guerra entre Irán e Irak y comienza una nueva vida en Los Ángeles. Allí conoce a Sam Lebon (Facinelli), un hombre encantador que promete una relación soñada. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde una personalidad marcada por la violencia y el control absoluto. Así, lo que comienza como una historia de amor se transforma en un vínculo abusivo que desemboca en una persecución extrema.

Tráiler de Deadly Vows

En diálogo con The Aure View, el actor reflexionó sobre el desafío que implicó ponerse en la piel de un personaje tan oscuro. “Cuando leí el guion, me fascinó cómo una pareja que se quería tanto y se casó llegó al punto de contratar a alguien para matar a su exesposa. Uno se pregunta: ‘¿Cómo pudieron tener tanto amor y tanto odio y abuso?’. Al abordarlo, me centré más en la violencia doméstica y en explorar el porqué y el cómo detrás de mi personaje. Entender el trauma de su infancia, cómo lo repitió, la culpa y la vergüenza", analizó.

Sin embargo, también explicó que al terminar muchas escenas del rodaje se sentía muy sobrepasado con la constante violencia expresada. “Terminaba el día sintiéndome culpable y avergonzado por las cosas que tenía que representar (...) No siento compasión por mi personaje. Siento remordimiento por él”, indicó. En sus redes sociales, Facinelli también compartió el tráiler oficial de la película, gesto que desató una ola de comentarios de fanáticos de la saga juvenil que celebraron su regreso a un rol protagónico en la pantalla grande.