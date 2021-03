Una ONG criticó a Florencia Peña por grabarse mientras manejaba: “Pone en riesgo su vida y la de los demás”

Luego que Florencia Peña subiera un video a sus redes sociales donde canta mientras conduce, la Asociación Luchemos por la Vida, cuyo propósito es prevenir los accidentes de tránsito, salió a criticar a la actitud de la actriz y aseguran que “pone en riesgo su vida y la de los demás”.

Peña subió un video a su cuenta de Instagram donde se la puede ver cantar y proferir varios insultos a otro conductor en medio de la autopista. Esto no cayó nada bien en la organización no gubernamental, que emitió un comunicado al respecto en la misma red social junto con las imágenes de la actriz para concientizar a la sociedad sobre lo que no se debería hacer mientras se conduce.

Florencia Peña subió un video cantando mientras conducía y levantó la polémica

“Florencia Peña da el mal ejemplo al grabarse con su celular mientras conduce y algo más”, comienza el descargo de la organización. “La popular actriz se grabó cantando e insultando a otro conductor mientras conducía su coche. No es la primera vez que lo hace”, apuntaron.

En diciembre pasado, la conductora de Flor de equipo (Telefe) se grabó mientras hablaba con un conductor porque iba “pegadito, pegadito” a su auto cuando ella se dirigía al canal; ahí se la podía ver sin el cinturón de seguridad.

“En esta ocasión, la actriz subió a sus redes un video en el que se ve que no tiene el cinturón de seguridad correctamente colocado y maneja su auto en una autopista, a toda velocidad, cantando y mirando a la cámara, hasta que la maniobra de otro vehículo la hace descargar su bronca en un fuerte insulto”, relataron.

“Con sus comportamientos pone en riesgo su vida y la de los demás. Una figura tan popular, admirada y seguida por tantos en las redes sociales debería aprovechar el alcance que tienen sus posteos para contribuir al cuidado de la vida en el tránsito y no lo contrario”, criticaron desde la entidad.

