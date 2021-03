Florencia Peña posó en un conjunto de encaje junto a un sentido mensaje para sus seguidoras

Florencia Peña se mostró en una reveladora producción fotográfica vistiendo ropa interior de encaje. Desde su casa, la actriz posó para la cámara con un jugado conjunto en dos colores: blanco y negro. Junto a la galería de imágenes, la conductora de Flor de equipo dejó además un profundo mensaje sobre el amor propio a sus seguidoras.

Entre las grabaciones de Flor de equipo y su emprendimiento personal, Actitud F de Flor, Peña recoge los frutos de un intenso 2020 en el que no paró de generar proyectos. En tanto, el 2021 no parece presentar una agenda menos cargada para la actriz, que se puso al frente de la comunicación de su marca y que cada mediodía es quien aporta humor, entretenimiento e información en la pantalla de Telefe. Además, claro, debe organizar su agenda personal con tres hijos viviendo en la casa.

En las tres imágenes que publicó en las últimas horas, Peña se mostró con un conjunto de ropa interior de encaje en dos colores distintos: uno blanco y otro negro. Posando de espaldas frente al espejo, la conductora aprovechó la producción fotográfica compartida para enviar un mensaje específicamente dedicado a sus seguidoras. “Si con tacón te ves más alta, con amor propio té verás inmensa”, redactó en la publicación.

Furia al volante

Días atrás, feliz y alegre, la actriz grabó un video desde su auto mientras manejaba por una autopista. Primero se la escucha cantando “Popular”, uno de los hits de la artista María Campos, mientras pone en escena todo su histrionismo para interpretar la letra.

Después se distrajo de la letra por un momento, tocó bocina y gritó sin filtro un insulto: “¡La c... de tu madre, forro!”. Fue una maniobra de otro conductor lo que interrumpió su felicidad y aunque todo el tiempo mantuvo las ventanillas cerradas, no pudo evitar lanzar el exabrupto para descargar su enojo. “Marquitas de Palma esquivando forr...s”, escribió en su cuenta de Instagram, y etiquetó a la autora del tema musical para que viera su particular cover sobre ruedas.

El exabrupto de Florencia Peña al volante - Fuente: Instagram @flor_de_p

LA NACION