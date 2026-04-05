Inhabilitaron al conductor que provocó el accidente de Barby Franco en Cañuelas

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva del conductor de la camioneta que provocó el choque en el que resultó herida la influencer Barby Franco, ocurrido días atrás en el municipio de Cañuelas. El hombre fue identificado como Roberto Paglioli, de 82 años.

El hecho ocurrió el viernes pasado sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 71. Según la investigación, el hombre, que conducía una camioneta Mitsubishi L200 roja, realizó una maniobra indebida al cruzarse de carril, lo que desencadenó un choque en cadena. Tras el incidente, se dio a la fuga.

La camioneta que se cruzó de frente contra el auto de Barby Franco

La mujer del abogado Fernando Burlando, Franco, que manejaba un Tesla, frenó de manera brusca al advertir que el vehículo circulaba en contramano. Eso derivó en una colisión con otros dos rodados: una Ford Maverick que impactó desde atrás —en la que viajaban un hombre de 47 años y una mujer de 49— y un Toyota Corolla.

En el vehículo de la influencer también viajaban su hija de 3 años y una niñera de 53 años. Todos sufrieron heridas.

A partir de las tareas investigativas, las autoridades identificaron a Paglioli. La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial dispuso su inhabilitación preventiva para conducir, en el marco de la Ley 13.927, con vigencia desde este sábado.

Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que este tipo de decisiones “busca retirar de circulación de manera inmediata a conductores que representan un riesgo, priorizando la seguridad vial y la prevención de hechos graves”.

El descargo de Barby Franco

Tras el incidente, el hombre abandonó el vehículo en un campo en el barrio San Esteban y, luego, se movió hasta la localidad balnearia de Santa Teresita en otro auto, un Ford Focus blanco. El hombre fue localizado y la Unidad Fiscal de Instrucción 2 del Departamento Judicial de La Plata ordenó su identificación formal y que su rodado fuera trasladado a la comisaría de Cañuelas.