Pablo Echarri explicó por qué ya no se pelea en las redes con El Dipy y Viviana Casosa: “Evolucioné”

Tras varios meses de picantes contrapuntos mediáticos con El Dipy y Viviana Canosa, Pablo Echarri decidió dejar de comentar sus opiniones y de responderles. En una reciente entrevista radial explicó el por qué.

En diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, el protagonista de Art precisó en qué momento personal y laboral se encuentra: “Con el tiempo uno va a llegando cada vez más a la adultez y llegando a la vejez... Y por lo menos yo voy perdiendo un poco esa ilusión o esa inocencia de lo que inicialmente me atrapó del oficio, de la profesión. En general, todos los que nos dedicamos a esto tenemos una relación de mucha conexión con el ego, estamos muy involucrados con nosotros mismos. Y con el tiempo, fui cambiando esa visión. Fui empezando a ver un poco hacia afuera, mi familia fue empezando a tomar la delantera en los deseos y en las necesidades... Por SAGAI también empecé a conocer la realidad de otra manera, desde otro punto de vista. Yo empecé como galán y los 52 años también me van dejando cada vez más alejado de ese actor que encabezaba las telenovelas, o que se dedicaba a contar historias de amor”.

Y agregó: “Desde el comienzo tuve mucho deseo de ir desmarcándome un poquitito del galán. Aunque nunca renegué de eso, siempre quise demostrar alguna otra cualidad. Todos los galanes tienen que hacer un esfuerzo más grande que el resto para que el público pueda llegar a ver algo más”.

La conductora le preguntó entonces qué opinaba sobre las declaraciones de su esposa, Nancy Dupláa, quien aseguró que es inevitable que de acá a un tiempo, Echarri se vuelque definitivamente a la política. “Lo único que espero es que no llegue a presidente, porque odio usar tacos altos”, expresó, entre risas, la actriz en aquel momento. “¡Soy consciente de mis limitaciones! La verdad es que hago política hace 15 años, y siento que dentro del colectivo en el que estoy, conozco cuál es la problemática y tengo las herramientas necesarias como para poder gestionar las necesidades básicas para poder mejorar la vida e ir consiguiendo de a poco los logros que nos faltan no solo para que los actores y actrices, sino todos los que participan de este sector, de esta profesión” .

Sin embargo, confesó: “La verdad es que en un momento de mi vida despertó en mí, de una forma natural y sin premeditación, el entendimiento de que la política es una herramienta transformadora maravillosa. En SAGAI lo demostré... Armamos un grupo de compañeros y compañeras, salimos a gestionar el derecho a la propiedad intelectual, y eso sucedió. Entonces, cuando vos probás que poniéndote en acción vienen los logros, es muy difícil abandonar ese deseo, esa posibilidad”.

Luego, concretamente sobre la posibilidad de dedicarse a la política partidaria postulándose para algún cargo electivo, señaló: “No quiero aventurarme. No quiero adelantarme, pero tampoco le escapo al bulto. Para esto soy joven y me gusta sorprenderme con las cosas que me depara la vida. Más adelante veré”.

También se refirió al dato que dio a conocer María Laura Santillán, que indica que midieron su imagen y la intención de voto de una presunta candidatura suya. “Yo no lo sabía, pero me parece que es muy común que ocurran esas cosas. Nunca fue directamente proporcional el interés que existió con mis deseos y necesidades en los momentos en los que eso ha ocurrido”.

Entonces, sí, explicó porque dejó de responderle a El Dipy y a Canosa en las redes sociales. “Voy evolucionando. También, tengo el láser en la frente de mi esposa, que cada vez que me peleo me mira con cara de disgusto. Entonces, soy un tipo bastante intempestivo; ya de chiquito era famoso en el barrio por ser muy calentón, un pibe con la mecha muy corta... He hecho a lo largo del tiempo un trabajo de deconstrucción en ese sentido. Cada vez que yo ejercía ese sentimiento irrefrenable de querer hacer justicia desde lo verbal, de alguna manera la larga también me traía muchos conflictos”.

“Por eso, empecé a elegir un poco mejor las luchas, las peleas y los encuentros, entendiendo que hay ciertos personajes que carecen de una mirada medida o una visión moderada de la vida, y en general, cuando entran en un esquema de discusión o de enfrentamiento, son capaces verdaderamente de decir cualquier cosa, de ser crueles, de mentir, de demostrar su odio y toda su determinación de hacerle mal al otro de una forma muy contundente ”, fundamentó. Y agregó: “No es que no tenga palabras o posibilidades de ser cruel también, pero me doy cuenta que cuando me meto en esa dialéctica, al que lastimo también es a mí. Me quedo enroscado, pensando de qué manera puedo llegar a herir, y la verdad es que no, no va, Uso el tiempo y la cabeza para cosas más creativas y satisfactorias”.

El protagonista de Resistiré y Montecristo se refirió también a su enfrentamiento con Fabián Gianola, señalado por varias mujeres de haberlas acosado o abusado. “ Con Fabián tuve una desilusión muy grande. En apariencia era un compañero muy amable, y con el tiempo me di cuenta de que esa amabilidad no era otra cosa que falsedad ”, disparó.

“Él ha sido muy cruel, de manera muy deliberada, en el momento en el que tomó la decisión de constituir, junto a otros compañeros y compañeras, una entidad paralela a SAGAI. Puso en todos los que conducimos la entidad desde hace mucho tiempo un manto de sospecha respecto a nuestra honestidad. Para intentar ganar un espacio de poder, utilizó las herramientas más sucias. Vi una cara verdaderamente oscura de él”, explicó.