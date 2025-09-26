Una por una: cuáles son las películas para palpitar los Oscar

Con la mirada puesta en la entrega de los Oscar del 14 de marzo de 2026, son 12 las pelúculas que aspiran a ser protagonistas en la temporada de premios, sumados a otros filmes que también podrían ser sorpresa.

¿Qué películas suenan como favoritas para los Premios Oscar?

Un número importante de películas candidatas al Oscar se estrenaron en los recientes festivales de cine de Venecia, Telluride y Toronto. Estos filmes se suman a otros que ya generaron expectativa en Sundance y Cannes a principios de año.

1. Hamnet

La película se trata de una adaptación de una novela popular de Maggie O’Farrell, dirigida por Chloé Zhao (ganadora del Oscar por Nomadland) y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal.

Ambientada en 1596, Hamnet explora la muerte del hijo de 11 años de William Shakespeare y los sucesos que llevaron al dramaturgo a escribir Hamlet. La película ganó el Premio del Público de Toronto, un indicador de éxito en los Oscar.

Trailer oficial de "Hamnet"

2. One Battle After Another

Paul Thomas Anderson, director de filmes como Licorice Pizza, Phantom Thread y There Will Be Blood, podría tener su oportunidad de ganar el premio a mejor película o mejor director con One Battle After Another. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, relata la historia de un grupo de exrevolucionarios que se reúnen para rescatar a la hija secuestrada de uno de ellos.

Los críticos coinciden en que esta posible candidata al Oscar a la mejor película justifica su duración de 2 horas y 50 minutos gracias a su narrativa y ritmo.

One Battle After Another, protagonizada por Leonardo DiCaprio, es una de las candidatas para ganar el Oscar Warner Bros

3. Sinners

Sinners (Pecadores, en español), de Ryan Coogler, es una propuesta original que podría dar esperanza a Hollywood. La película se centra en dos hermanos gemelos que regresan a su hogar en el delta del Misisipi para empezar de nuevo, sin saber que les espera una fuerza maligna.

Trailer oficial de "Sinners"

4. Bugonia

Emma Stone interpreta a una poderosa directora ejecutiva que es secuestrada por dos teóricos de la conspiración que creen que es una extraterrestre. Esta es una película del director de Poor Things y The Favourite, Yorgos Lanthimos. Jesse Plemons podría conseguir su primera nominación al premio al mejor actor por este filme.

5. Christy

Las biografías deportivas siempre fueron del gusto de los Oscar, desde Jerry Maguire y King Richard hasta The Blind Side. Christy, protagonizada por Sydney Sweeney, de Euphoria, cuenta la historia de Christy Martin, una de las boxeadoras más famosas de Estados Unidos.

Sydney Sweeney interpretará a la boxeadora Christy Martin Black Bear

Dirigida por David Michôd, Christy narra el ascenso de Martin en la década de 1990 y el intento de asesinato de su marido en 2010. La actriz podría conseguir su primera nominación al Oscar por esta película

6. Anemone

Daniel Day-Lewis anunció su retiro de la actuación en 2017, antes del estreno de la que parecía ser su última película, El hilo fantasma. Sin embargo, el año pasado se anunció que el tres veces ganador del Oscar, fue tentado a salir del ostracismo de Hollywood para aparecer en una película dirigida por su hijo Ronan. La película narra la historia de un exsoldado que se reencuentra con su hermano tras vivir aislado en el bosque durante 20 años.

Trailer oficial de "Anemone"

7. The Smashing Machine

Otro drama deportivo es The Smashing Machine, en el que Dwayne “La Roca” Johnson interpreta al luchador de la UFC Mark Kerr en los inicios de este deporte en la década de 1990. Benny Safdie ganó el premio al mejor director en Venecia por esta película.

Dwayne “La Roca” Johnson interpreta al luchador de la UFC Mark Kerr A24

8. Sentimental Value

Como ganadora del Gran Premio, Sentimental Value fue uno de los éxitos revelación de Cannes este año. La película se centra en dos hermanas distanciadas que vuelven a conectar con su padre tras la muerte de su madre. Renate Reinsve se reúne con el director Joachim Trier cuatro años después de su aclamado éxito The Worst Person in the World.

Sentimental Value

9. After the Hunt

Esta película generará debate: una estudiante universitaria (Ayo Edebiri) acusa a uno de sus profesores (Andrew Garfield) de violación, lo que deja a otra profesora (Julia Roberts) en medio de la controversia. El director Luca Guadagnino espera que After the Hunt le permita volver a entrar en la carrera por los premios.

Trailer oficial de "After The Hunt"

10. Yek tasadef sadeh

Siguiendo los pasos de Anora, ganadora del premio a la mejor película del año pasado, la película de Jafar Panahi, Yek tasadef sadeh (Un simple accidente) ganó la Palma de Oro en Cannes en mayo.

Con el trasfondo de la represión política en Irán, narra la historia de un hombre que reconoce al antiguo agente de inteligencia que lo torturó en prisión tras un encuentro fortuito en un taller mecánico. Es probable que la película sea nominada en la categoría internacional, ya que fue seleccionada para representar a Francia en lugar de a su país de origen, Irán, y también podría aparecer en la categoría de mejor película.

11. Marty Supreme

Marty Supreme se basa libremente en la búsqueda de la gloria del jugador real Marty Reisman. Timothée Chalamet protagoniza este filme.

Marty Supreme es protagonizada por Timothée Chalamet Grosby Group - Mega/The Grosby Group

12. Wicked: For Good y Avatar: Fire and Ash

Las secuelas de Wicked y Avatar tienen mucho en común. Es probable que ambas arrasen en taquilla, son nuevas entregas de películas nominadas anteriormente al Oscar a la mejor película y tienen dos puntos en sus títulos.

Wicked: For Good es una posible ganadora del Oscar Giles Keyte - Universal Pictures

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.