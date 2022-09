Una psicóloga explicó la polémica “regla de los 25 años” que le adjudican a Leo DiCaprio por su historial de novias jóvenes

Luego de la separación con Camila Morrone, Leonardo DiCaprio fue señalado por un patrón de comportamiento muy particular que se dio a lo largo de su vida. En sus distintas relaciones de pareja, el actor nunca salió con una mujer que tuviera más de 25 años. Además de la controversia y el humor por esta teoría, también apareció una explicación psicológica.

La noticia se conoció en las últimas horas a través de la revista People. El actor de Titanic y la hija de la argentina Lucila Polak cortaron su relación de más de cuatro años, que habría comenzado a principios de 2018 y que se oficializó en 2020, cuando ambos se mostraron juntos sentados en la primera fila de los Oscar.

Aunque aún no trascendieron las razones, los usuarios en redes sociales no tardaron en notar que las parejas de DiCaprio nunca superan el umbral de los 25 años, edad que Morrone había cumplido hace solo algunos meses. A partir de esto, se volvió a recordar su historial en ese sentido y las plataformas se inundaron de memes sobre el tema.

A pesar del humor y las bromas, una psicóloga analizó cuál es la explicación detrás de ese patrón de comportamiento. La responsable de esto fue la británica Emma Kenny en diálogo con The Sun. En primer lugar, remarcó las características que distinguen al estadounidense y que lo convierten en alguien con muchas más oportunidades para elegir a sus parejas que el común de las personas.

Leonardo DiCaprio y Camila Morrone se separaron Archivo

Según su análisis, DiCaprio se encuentra en una “posición altamente inusual”. En ese lugar, puede “elegir a cualquiera que desee hasta que se aburra o reconozca que su pareja quiere moverse a un terreno más seguro mediante el matrimonio o tener hijos”. Sobre esto último, afirmó que es un deseo que aparece con cierta frecuencia a los 25 años y que, por eso, es una edad clave en la que finalizan los vínculos de pareja del actor.

En esa misma línea, la experta consideró que su comportamiento y duración de las relaciones es algo común dentro del ambiente en el que se mueve: “Su inhabilidad para comprometerse a largo plazo podría verse como una debilidad; pero es más bien una preferencia que él desarrolló por su entendimiento del mundo de Hollywood, donde las relaciones rara vez aguantan el paso del tiempo”.

Kenny también aseguró que el divorcio de sus padres cuando él era un niño también podría ser determinante en la percepción que tiene sobre las relaciones a largo plazo.

Por eso y a diferencia de la interpretación clásica, sobre una incapacidad a mantener una relación, la psicóloga lo menciona como un estilo de vida que puede ser una elección y que no tiene que ver con un defecto. “Opuesto a la imagen de Leonardo DiCaprio siendo un hombre emocionalmente inmaduro que se rehúsa a crecer, él podría simplemente reconocer que no tiene intención de abandonar sus aventuras y se niega a ajustarse a un mandato social que no tiene necesidad de seguir”, concluyó en su análisis.