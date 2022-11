Una tragedia que casi desata otra: la repentina muerte del hijo de Marta González cuando triunfaba en la TV Azteca

escuchar

“¡Feliz cumple mi bebé! ¡Esta es la última foto que te saqué en México, te llamé y dijiste: ‘Basta con las fotos mami’. Por eso esa cara medio de cansancio! Trabajabas tanto… Decías que a los 40 no lo ibas a hacer más, me querías dar la sorpresa de que en marzo ibas a volver a la Argentina y pasó lo que jamás íbamos a imaginar, volvió tu cuerpo pero tu espíritu, tu alma voló más lejos hasta encontrarse con Nuestra Señora y estoy segura de que te llevó con su hijo Nuestro Señor. Tuve dos fechas hermosas e inigualables para mí, 31/5/69, que nació tu hermana, y el 25/10/71 que naciste vos. Te tuve tan poco y me diste tanto amor que mi corazón está lleno de vos, te siento tan vivo, que hasta a veces me parece oír tu voz. Te quiero con toda mi alma y te extraño mucho mucho. Por eso nuevamente Feliz Cumple mi amor. Ya falta menos para encontrarte…”.

El último posteo de Marta González en memoria de su hijo: "Pasó lo que jamás íbamos a imaginar"

El posteo, hasta hoy, tuvo 2315 likes, 561 comentarios, uno más conmovedor y fraternal que otro, acompañado por una imagen que su mamá atesora de Leandro, uno de los hijos del matrimonio que Marta formó por años con Osvaldo “Chiche” Sosa, ya fallecido, quien fuera jugador de fútbol de Almagro, Argentinos Juniors, Independiente y Ferro Carril Oeste, y también director técnico de varios clubes.

Leandro tenía 29 años cuando conducía un automóvil Chrysler Sedan junto a su novia, Gabriela Bruno, y dos personas más, el 17 de febrero de 2001, que circulaba a las 12.15 hora de México por la carretera 95, llamada Autopista del Sol, en el trayecto que une Acapulco con la localidad de Tierra Colorada. En el kilómetro 342 de dicha ruta el vehículo se estrelló contra el muro de concreto que separa ambos carriles y volcó. Las consecuencias de semejante impacto resultaron trágicas: Leandro y su pareja murieron a causa del accidente.

La fatalidad del siniestro generó una desdicha sin consuelo en la familia, que produjo reacciones dramáticas, como la de la propia Marta que quiso quitarse la vida ante tamaño dolor: “Tuve un intento de suicidio después de la muerte de mi hijo. Tomé pastillas y me salvó mi amiga que pasó a buscarme para ir a misa. Quiso entrar a mi casa y no pudo. Entonces pidió ayuda y tres sacerdotes vinieron vestidos de curas, de los cuales luego me hice amiga. Después venían a asistirme espiritualmente. Estuve delicada e internada. Estoy conmovida por ese recuerdo. La verdad no quería vivir más. Sin embargo, mi hija me dijo una frase que me hizo recapacitar: ‘Mamá, ¿qué pasa? ¿vos tenés un solo hijo?’”, supo explicar Marta en varias oportunidades.

Madraza como pocas de María Mercedes y Leandro, le venía costando mucho tener al varón tan lejos, en México, donde venía haciendo una carrera estupenda en la TV azteca luego de una gran experiencia en la Argentina. Marta enfrentó tres cánceres de mamas, siempre reconoció que las mamas significan hijos, y fue contundente al respecto: “El primero fue cuando Leandro decidió irse a vivir a México, donde estaba haciendo una carrera maravillosa. Y luego a los seis meses de su muerte me hice estudios y vieron otro. Hace dos años tuve el último. Se me repitió tres veces y me hicieron mastectomía. Hoy estoy bien, solamente tengo que seguir tomando una píldora durante ocho años más. Y otra cosa jodida que padecí fue el ACV que sufrí, que era algo genético, y por suerte no quedaron secuelas”. Así se lo expresó a la periodista Liliana Podestá en una entrevista para este diario, donde también habló de la salud de su hija, que enfrentó una operación delicada y a quien definió como un toro. “No sé a quién habrá salido”, se preguntó con el humor que la caracteriza aún en sus momentos más difíciles.

Marta González y Chiche Sosa, padres de Leandro: jamás pudieron reponerse de la trágica muerte de su hijo

Marta, que el próximo 28 de noviembre cumplirá 78 años, siempre habla de la amorosa relación que lleva con su hija María Mercedes: “Como sucede cuando pasan los años empieza a ser como una madre para mí. Mi hija y mis nietos –Victoria, Valentina y Juan Pablo- son mi razón de vivir”.

El 2020, plena pandemia, fue otro año duro para la actriz, porque en junio perdió a su querido hermano Gerardo, destacado productor y exmarido nada menos que de la recordada actriz, bailarina, vedette y directora Ethel Rojo, su otro sostén para sobrellevar de la mejor manera que podía la pérdida de su hijo.

Leandro Sosa brillaba en la TV Azteca cuando murió en un accidente de tránsito en el DF

Amigos como Jorge Lafauci se acercaron a ella para apuntalarla siempre, gesto que reconoció cada vez que habló: “Me dijo que lo que me iba a rescatar sería volver a los escenarios. Yo creía que no iba a poder. Y tuvo razón”. Justo Nora Cárpena le ofreció sumarse al elenco de Brujas y se la pasó de gira durante tres años consecutivos. Eso sí, cuando terminaba cada función, se quebraba de emoción. Pero esas lágrimas derramadas y su gran trabajo en la obra sirvieron para ir enfrentando la angustia que la abrumaba día a día.

“Es lo más doloroso que me pasó: la muerte de un hijo no se supera pero se acomoda. Convivís con el dolor. Siento que lo tengo a mi lado, sé que me está mirando desde algún lugar. Quizá hay gente que no lo entienda pero yo sí, y así lo vivo”, explicó Marta cada vez que le preguntaron por Leandro.

La actriz Marta González sigue adelante: sale a escena con Madre hay una sola - Dos sería demasiado PATRICIO PIDAL - AFV

Hoy sigue de pie y no para de luchar y de trabajar. El viernes 4 encara un nuevo desafío en el teatro Multiescena junto a Lorena Paola en Madre hay una sola – Dos sería demasiado: otra vez su nombre brillará en la marquesina de la calle Corrientes como tantas. Pese a todo lo sufrido se define como una persona feliz, y cuando le preguntan por qué, responde con simpleza de gran mamá: “Porque quiero a la gente”.

Temas Celebridades