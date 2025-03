Una vecina de Wanda Nara dio detalles del escandaloso episodio con Mauro Icardi

La escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando que hablar, sobre todo, desde el viernes, cuando el futbolista y la mediática protagonizaron un tenso episodio en el Chateau Libertador, edificio donde ella vive. Este martes, una vecina rompió el silencio y dio detalles de lo que escuchó desde su departamento.

Wanda Nara y Mauro Icardi deberán hacer terapia (Foto: Instagram/@wanda_nara @mauro.icardi)

Jacky Szmid, conocida en las redes sociales como Mami Jacky, dialogó este martes con Intrusos (América TV) y contó qué fue lo que ocurrió dentro del exclusivo edificio del barrio porteño de Núñez. “Estoy muy enfurecida con la situación del viernes y no porque me hayan trabado el ascensor, eso sería un dato menor”, comenzó, en referencia a que la secuencia que -como se vio en los videos que circularon- tuvo lugar en el ascensor del lujoso complejo.

Mami Jacky, la vecina de Wanda Nara (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Lo que yo viví como madre no se lo deseo a nadie. Tuve muchos mensajes de gente que estaba realmente dolida por ver los videos, por ver los llantos, los gritos y quiero ser la voz de esa gente. Yo en vivo lo que escuche en el momento, que encima no tenía mucha idea de lo que pasaba, pero se escuchaba claramente lo que sucedía y ahí pude percibir que lo que estaba pasando era desgarrador. No minimicemos llantos ni gritos”.

Según Jacky, ella estaba por salir de su hogar cuando comenzó todo. “Yo me estaba yendo justo a esa misma hora. Comparto la misma bajada de ascensor que Wanda. Me estaba yendo a cantar y de repente veo que el ascensor estaba en el piso de ella, en loop. Y no bajaba, no bajaba, no bajaba. Digo, bueno, ‘espero un rato más’. Me pongo las botas, espero. El otro ascensor dejó de funcionar. Evidentemente, al trabarlo, el otro no funcionaba tampoco”, explicó.

Después de varios minutos, decidió tomar el ascensor de servicio. “De repente digo, bueno, ‘me digno a irme por el de servicio’ y escucho los gritos de él, que se escuchaban muy claramente. Como muy sacado”, manifestó.

El viernes 14 de marzo, la policía intervino y rodeó a Mauro Icardi quien tenía a una de sus hijas en brazos (Foto: Instagram @eljercitodelam)

En ese sentido, contó que escuchó al delantero del Galatasaray decirle a Isabella, su hija menor: “Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos”. “Imaginate que, en un piso muy alto, yo estoy a la mitad y se escuchaba”, añadió la mujer.

Además, comentó que como todo ocurrió un viernes y es el día que la gente sale, muchos vecinos querían utilizar el ascensor. “Cuando digo, bueno, ‘esto va a durar mucho tiempo’, porque realmente fue destrabar el ascensor y no había chance, me voy por el de servicio, empiezo a escuchar a la nena llorar. Y era un llanto que yo, en los videos que tengo, decía en ese momento, sin saber la situación, esta nena no se quiere ir. Yo lo sentí, como mamá sabés cuando alguien no está cómodo en un lugar”, opinó.

Cabe destacar que el escándalo que tuvo lugar el viernes pasado comenzó cuando el futbolista fue a retirar a las menores al colegio, después de 60 días sin verlas. Pero, al encontrarse también con las mascotas de las nenas, decidió llevarlas de regreso al domicilio de Nara bajo el argumento de que era peligroso que estén en su casa, sin la seguridad correcta para los animales.

Al ver que Francesca e Isabella no regresaba a la camioneta, para poder irse, Mauro Icardi subió a buscarlas y la situación escaló rápidamente, con gritos, llanto y la intervención policial, hecho que dejó a las nenas en el centro de la disputa. Además, como consecuencia, el futbolista de 33 años quedó imputado.