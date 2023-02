“Vení, dame un beso”: Alfa se acercó a Romina y la respuesta que recibió lo dejó sin reacción

escuchar

Walter “Alfa” Santiago y Romina Uhrig eran una de las parejas más unidas de Gran Hermano (Telefe), pero luego de varios cruces en los últimos días, su amistad se rompió y la exdiputada nacional decidió alejarse del concursante. Tras la salida de la casa más famosa del país de Ariel Ansaldo este domingo, el oriundo de Tigre intentó un último acercamiento, pero la participante de Moreno lo rechazó: “No quiero hablar más, me dolió mucho”.

La semana pasada, Romina y Alfa protagonizaron un cruce ante todos los “hermanitos”, que derivó en una fuerte pelea. “Para mí, con lo que vos te hacés la bol*** y te está jugando en contra es con el tema de tus hijas. La posición de víctima, porque extrañás a las chicas y porque vos estás acá... Se ve eso cuando te ponés a llorar con la foto de tus hijas”, señaló Walter a la exdiputada. Eses comentario molestó a Uhrig. “Te estás yendo al carajo. Yo a mis hijas no las utilizo. Si pongo fotos de ellas, es para que vean que las tengo siempre presente. No soy ninguna actriz ni ninguna mentirosa”, sentenció. Y concluyó con un tajante pedido: “No me hablés más, Alfa”.

La terrible pelea entre Alfa y Romina

Tras la eliminación de Ariel, el 15° participante en abandonar la casa más famosa del país, Santiago se acercó a Romina para tratar de resolver las cosas. “Vení, dame un beso”, dijo, mientras le daba un abrazo. Pero la oriunda de Moreno no se sintió cómoda y decidió alejarse: “No. Está todo bien. Pero no quiero hablar. Ya me dijiste todo lo que me tenías que decir”. El concursante más veterano de la casa insistió: “A mí me duele, me angustia...”, pero Romina cerró: “A mí me dolió más, Alfa”.

LA NACION