Después de una seguidilla de episodios de inseguridad donde distintas personas arremetieron contra ladrones que ingresaron en sus casas, distintas personas emitieron su opinión al respecto. En esta oportunidad, la actriz Verónica Llinás habló sobre los distintos delitos y dejó en claro su postura:

"Yo lo que hago es no estar demasiado agarrada de la noticia. Hay una cosa de morbo y de amarillismo que tienen los medios con la que no comulgó tanto. Me entero de las cosas, pero no estoy mirando el video. Por lo que entiendo, salió a la calle este señor y mató al ladrón en la calle. Eso puede ser tomado como que no era necesaria la acción para defender su vida", explicó Llinás en una entrevista con Radio Mitre.

En tanto, en relación con el debate sobre la legítima defensa a raíz del caso del jubilado de Quilmes que mató a un ladrón después de que entraran a su casa a robar, expresó: "Si esta persona salió a matar al delincuente en la calle me parece que hay un exceso porque no era necesario. Parece que hay otra persona mayor que entró alguien a su casa y lo mató. Ahí entiendo que es otra la situación".

"Creo que hay que callarse un poco y no opinar tanto. Ya verá la Justicia. Yo no comulgo con salir con un chumbo a matar. Leo una cosas tremendas como mataron a un ladrón, 'uno menos'. Es un drama de todas maneras aunque haya muerto un ladrón. Es un drama porque tiene familia, quizás tiene hijos", agregó.

Además, criticó la postura del periodista Jonatan Viale y opinó: "Escuché decir que la Justicia trabaja para los delincuentes. Esperá un poco. Hay una rama judicial que por ahí es la de Zaffaroni . Todo está dentro de un margen. Nadie trabaja para los ladrones ".

"Los medios generan cosas en un montón de gente que consume eso. Por ahí están sin saber que hacer y con un exceso de información que genera rabia. Hay que bajar y no decir que uno es el diablo y otro el ángel. Es mucho más gris todo", cerró la actriz.