Renunció porque no le dieron el día para despedirse de su perro y las redes la apoyaron

Para muchas personas, sus mascotas son una parte importante en sus vidas. Al crecer con ellas y compartir tantos años juntos, las adoptan como miembros de su familia, con todo lo que esto implica. Para una mujer, el fallecimiento del suyo fue tan importante que pidió faltar en su trabajo. Ante la negativa de sus superiores, se descargó en las redes sociales.

Tras 12 años juntas, Nushi Mei, la perrita de Sarah Hemmelman, falleció. Para la mujer era fundamental despedirse. Sin embargo, como se encontraba en su trabajo tuvo pedirle permiso a sus superiores para salir, quienes le dieron una respuesta negativa, según publicó en TikTok.

Una joven renunció porque no le dieron el día libre para despedirse de su mascota @sarahhemmelman

En entrevista con el portal Daily Dot, la tiktoker explicó que trabajaba para un laboratorio, donde llevaba ocho meses en su puesto. Luego de que sus familiares le informaron de lo sucedido con su mascota, “sintió que no podía irse”, así que fue consolada por sus compañeros de trabajo durante ese turno.

Sarah contó al mismo medio que había intentado solicitar el día libre para vivir su duelo tras la partida de su mascota, pero que no recibió una respuesta. Al día siguiente, se contactó con su jefa para insistirle sobre su estado emocional y explicarle lo difícil que sería para ella trabajar. “Le envié un mensaje de texto y le pregunté si podía tomarme el día libre para llorar mi pérdida, que podría obtener una nota de mi terapeuta, justificando la ausencia”. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió.

Debido a que la mujer ya había faltado en una ocasión por cuestiones de salud mental, su jefa no le habría creído. “Así que diez minutos antes de iniciar mi turno, envié mi renuncia por correo electrónico”, narró. “También le mandé un mensaje de texto para hacérselo saber y ella dijo: ‘Sí, lo vi. Gracias’. Así acabó mi contacto con ella”.

La tiktoker compartió un video en su cuenta de TikTok para burlarse de la situación. Se volvió viral con más de 300 mil reproducciones y muchos le enviaron mensajes de apoyo y compartieron sus propias anécdotas. “¡Literalmente haría lo mismo! Las mascotas también son un miembro de la familia”; “Yo no les pediría un día libre, les haría saber que no voy a asistir”; “Mi perro necesitaba ir a la sala de emergencias del veterinario y en mi trabajo me dijeron que no podía irme. Renuncié”.

“No me arrepiento”

Sarah describió su antiguo empleo como “tóxico” y aseguró que se había quedado allí porque “no tenía otro trabajo en espera y le daba miedo lastimar a sus compañeros”.

Ahora, está convencida de que tomó la mejor decisión. “Me siento libre y no me arrepiento en absoluto”, señaló al mismo medio. “A cualquiera que esté en una situación similar, le digo: ponte primero”.

Después de narrar el episodio por la muerte de su perro, la joven contó que ya había conseguido otro empleo luego de su renuncia intempestiva @sarahhemmelman/TikTok

La joven dedicó otro de sus videos a los mejores momentos que vivió con su mascota para despedirse definitivamente. El pasado jueves 9 de marzo, también informó que ya había conseguido otro empleo.

