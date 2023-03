Contó su reencuentro con un hombre en situación de calle a quien conoció hace años y se quedó sin palabras: “No lo puedo explicar”

escuchar

En las últimas horas, se viralizó en Twitter la historia que compartió un usuario sobre su encuentro con un hombre en situación de calle durante la pandemia. Después de forjar una amistad y no verlo durante un tiempo, se lo cruzó nuevamente y su vida cambió de forma radical: además de un trabajo, encontró su propio lugar para vivir.

En las redes sociales, circulan historias de todo tipo. Gracias al poder de difusión que aportan las plataformas, cualquier anécdota cotidiana puede convertirse en una tema de gran conversación social. Esto fue lo que ocurrió con el relato del usuario @felascocco en Twitter.

“Quiero aprovechar este espacio para contar algo lindo que me acaba de pasar”, presentó el joven en el hilo que compartió con su relato. Según contó, durante el 2020, en época de restricciones a la circulación por la pandemia de Covid, forjó una buena relación con un hombre en situación de calle que siempre estaba cerca de donde él paseaba a su perro.

Todas las noches bajaba a caminar junto a su mascota y allí se encontraban y fumaban un cigarrillo, mientras conversaban sobre sus vidas. En uno de esos encuentros, el hombre lo sorprendió con un pedido: “Un día me pidió que lo ayude a armar e imprimir un currículum para ver si podía encontrar algo”.

Cerca de un mes después, le contó que había encontrado un trabajo como bachero en un local gastronómico. Este ingreso le permitía manejarse y cubrir sus gastos básicos. Sumado a esto, también encontró una pensión para no dormir en la calle. De ese último diálogo transcurrieron dos años y a partir de allí el joven no volvió a ver a su conocido: “Nunca más volví a ver a mi amigo y compañero de la pandemia, hasta recién”.

Un nuevo encuentro se produjo en las últimas horas bajo las mismas circunstancias que permitieron formar el vínculo. Durante un paseo con su perro, el joven escuchó que alguien lo llamaba: “Sentí que alguien me chifla y me dice: ‘Siempre igual vos, mismo perro, mismos puchos, misma casaca del charrúa’. Y era él, con su bici nueva, volviendo de su laburo como jefe de cocina y yendo a dormir a su casa”.

Por último, el usuario cerró el hilo con un tuit en el que describió su alegría y sensaciones. Al reencontrarse, ambos se abrazaron con mucha emoción y así lo describió con sus palabras: “La felicidad de ese abrazo que nos dimos no se las puedo explicar, solo quería exteriorizarlo porque me hizo bastante bien el verlo así. Hoy me voy a dormir un poco mejor que ayer”. Desde que publicó la historia el posteo tuvo más de 3.700.000 impresiones y fue likeado y retuiteado por cientos de miles de usuarios.

