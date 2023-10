escuchar

Desde que Lionel Messi se convirtió en uno de los mejores deportistas del mundo, el cariño de sus fanáticos no solo es para con él, sino también hacia su esposa, Antonela Roccuzzo, de quien están atentos y siguen cada uno de sus pasos, sobre todo en sus redes sociales, donde comparte cada una de las actividades que realiza.

En esta oportunidad, la rosarina mostró el regalo que le hizo Victoria Beckham a través de su cuenta de Instagram, en donde tiene 37.3 millones de seguidores. En la imagen que subió en sus stories se pudo ver que se trató del perfume de la línea de la empresaria británica Portofino ´97 de 200 dólares, el cual sostiene en una de sus manos. “Thank you so much”, escribió y no solo etiquetó a su nueva amiga desde que llegó a Miami, sino también a la marca.

Antonela Roccuzo mostró el regalo que le hizo Victoria Beckham (Foto: CapturaInstagram/@antonelaroccuzzo)

La fama del capitán de la selección argentina trasciende fronteras. Ahora, instalados en Florida, debido al contrato del rosarino como integrante del plantel del Inter Miami de la MLS, los Messi se rodean de distintas reconocidas celebridades, entre ellas la familia Beckham, ya que David es propietario también del club.

No es la primera vez que a la mamá de Thiago, Mateo y Ciro se la ve junto a la exintegrante del grupo Spice Girls. Hace unos días, ambas asistieron al desfile que organizó la empresa de diseño brasileña Arezzo, asentada en Miami, que publicitó la colección de verano. Como si eso fuera poco, después del evento almorzaron juntas.

Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham, Victoria Beckham, Antonela Roccuzzo y Elena Galera Instagram @victoriabeckham

“Felicitaciones @isabelagrutman, @shoprangel y @arezzo por esta colección”, escribió en la descripción del posteo en el que se pudo apreciar el outfit que eligió para aquella ocasión: un top con cuello de camisa y un pantalón ancho negro. Además, incluyó un par de zapatos de plataforma y una cartera mini de la marca Hermés en tono azul marino.

Anto Roccuzzo asistió al desfile de Arezzo junto a Victoria Beckham (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Por su parte, Victoria también demostró el excelente vínculo que tienen. Tras la velada, publicó una Storie con la rosarina y escribió: “Almuerzo de chicas en Miami”. En una siguiente, agregó: “Kisses Anto (besos) .

Al ver el glamour con el que se destacó, el millón de likes no tardó en llegar y miles de comentarios colmaron la publicación. “Bellezaaaa total Antonela!!! ¡Y demás!”; “Ella es la esposa de un futbolista más bella y auténtica que he visto”; “Tan bella siempre la primera dama”, fueron solo algunos.

Pero la mujer de La Pulga no solo deslumbra con sus atuendos sofisticados, sino también con cada uno de sus conjuntos deportivos. Es que no importa en qué lugar del planeta esté, Anto dedica la mayor parte de su tiempo libre a entrenar y lo evidencia en su red social.

Anto Roccuzzo compartió una foto en el gimnasio y mostró quién es su nueva amiga (Foto: Instagram/@antonelaroccuzzo)

Hace dos semanas, publicó el momento en el que se la vio en uno de los gimnasios más populares de Estados Unidos, y aunque no tiene inconvenientes de ejercitar sola, la mayoría de las veces lo hace acompañada. “El equipo no falla”, dice la imagen que replicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene 37.2 millones de seguidores, en donde se la ve a la rosarina posando en el espejo del establecimiento junto a su amiga de siempre, Elena Galera, mujer del futbolista español Sergio Busquets y junto a la influencer Julia Pérez.