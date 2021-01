Victoria Beckham reveló cómo tomó la decisión de renunciar a las Spice Girls

En un carta dirigida a ella misma en un futuro, la empresaria textil abordó una multiplicidad de temas. Crédito: Instagram

Cada vez que una banda pierde un integrante o se disuelve, los fanáticos experimentan una pérdida deben atravesar un duelo. Para Victoria Beckham dejar las Spice Girls fue algo similar. La empresaria de moda reveló que decidió alejarse de la girl band a partir de un show del también británico Elton John.

Recordadas por éxitos como "Wannabe", "2 become 1", "Say you'll be there", "Spice up your life" y tantísimos otros, las cinco Spice Girls marcaron a toda una generación entre mediados y finales de los 90. Pero como para Cenicienta, en algún momento se hacen las 12 y todo llega a su final.

Beckham contó detalles inéditos de su alejamiento de las Spice Girls

Días atrás, British Vogue publicó una extensa carta de la ex Spice Girl. En su texto, escrito para ella misma en un futuro lejano, la empresaria textil habló de una multiplicidad de temas.

En el texto, dio detalles de su experiencia en medio de la pandemia de coronavirus, de cómo espera vivir el día de mañana y sorprendió con detalles sobre su alejamiento de las Spice Girls. "¿Te acordás, años atrás, cuando fuiste a un show de tu querido amigo Elton John en Las Vegas? Él interpretó la canción "Tiny dancer" como si fuera la primera vez que la hacía y en ese momento te diste cuenta de que eso era como el oxígeno para él. Ese fue un momento de inflexión: la música y el baile eran divertidos, pero no eran tu pasión. Ese día, comenzaste la búsqueda para perseguir tus sueños, fue el momento para dar paso hacia atrás de ser una Spice Girl", escribió la hoy empresaria textil.

La ex "Posh Spice" también se refirió al aprendizaje vivido en medio del flagelo del Covid-19. "2020 y 2021 quedaron ya en un pasado distante, pero te has llevado las lecciones de esa época. Espero que estés leyendo esto en una playa, rodeada de las personas que amás. Dales enormes abrazos (Un momento.... ¿soy la más baja de la familia ahora?) Has experimentado una mayor unión con tu familia más allá de lo que hayas podido imaginar (293 días en total y más) y eso es algo que sin duda celebrarás", escribió en alusión a lo vivido.

También Beckham incluyó un párrafo dedicado a su incursión en el mundo de la moda y cómo eso se combina con sus roles familiares y sociales. "Construir un negocio en medio de la pandemia fue casi imposible. Pero te conozco y sé que usarás la experiencia para crecer y expandirte. Ser madre, esposa, amiga y empresaria hace que te repartas y estés en el cambio constante. Pero vos amás los vaivenes, amás el cambio y nunca aceptás un 'No' como respuesta", sostuvo.