El emotivo mensaje de Victoria Beckham tras la distinción de David Bekcham como caballero del rey Carlos III

En el Castillo de Windsor, David Beckham protagonizó lo que definió como “el momento de mayor orgullo” de su vida al ser nombrado caballero por el rey Carlos III, una distinción que reconoce décadas de dedicación al deporte y a causas benéficas. Como era de esperarse, Victoria Beckham acompañó esta jornada con un mensaje especial en redes sociales, celebró el logro de su esposo y destacó el esfuerzo, la disciplina y el compromiso que lo llevaron a alcanzar uno de los títulos más prestigiosos del Reino Unido.

Mediante su cuenta de Instagram, la ex Spice Girls compartió un mensaje lleno de emoción y orgullo dedicado a su marido tras recibir el título de caballero. “David, desde el momento en que te conocí hace 28 años, siempre estuviste tan orgulloso de representar a tu país. Dentro y fuera de la cancha, nadie ama más a Inglaterra ni respeta más a nuestra Familia Real, así que verte ser honrado por el Rey hoy es algo que siempre voy a atesorar”, comenzó y dejó en evidencia su emoción.

Victoria celebró el logro de su esposo con un mensaje lleno de orgullo (Foto: Instagram @victoriabeckham)

En su texto, la diseñadora también resaltó las cualidades personales del exfutbolista, con lo que aseguró que el tiempo y los logros jamás cambiaron su esencia. “Has logrado tantas cosas, y aun así seguís siendo el mismo hombre amable, humilde y trabajador que conocí hace casi 30 años”, expresó, emocionada, antes de cerrar con una declaración cargada de cariño y admiración: “Nunca me sentí más orgullosa que hoy. Sir David Beckham, te amamos muchísimo”.

El homenaje destacó su trayectoria deportiva y labor solidaria (Foto: Instagram @victoriabeckham)

Además del conmovedor mensaje de su esposa, David Beckham no estuvo solo en este día tan especial. El exfutbolista llegó acompañado por parte de su familia, y entre quienes lo escoltaron en la ceremonia estuvieron tres de sus hijos: Cruz, Romeo y la pequeña Harper, que siguieron cada momento con orgullo y emoción. Sin embargo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida y llamó la atención de todos: la de Brooklyn, el hijo mayor del matrimonio, que no estuvo presente en la histórica jornada y avivó aún más los rumores de crisis en la familia.

Aunque tres de sus hijos estuvieron allí, la ausencia de Brooklyn no pasó desapercibida (Foto: Instagram @victoriabeckham)

El distanciamiento de Brooklyn Beckham con la familia

Desde la boda de Brooklyn con Nicola Peltz en 2022, comenzaron a circular versiones de un vínculo tenso entre la actriz y Victoria Beckham. El comentario más fuerte surgió cuando Nicola contó que esperaba usar un diseño creado por su suegra, pero finalmente, según relató— “Victoria llamó a mi mamá para decirle que no iba a participar del diseño”. Aunque intentaron mostrarse unidos, allegados a la familia señalaron que la relación nunca volvió a ser la misma. Brooklyn, por su parte, dejó clara su postura al afirmar: “Mi esposa es mi prioridad”.

Aseguran que hay una fuerte interna entre Victoria Beckham y Nicola Peltz, esposa de su hijo Brooklyn

A esto se suma un supuesto distanciamiento entre el mayor de los hijos del exfutbolista y su hermano Romeo, impulsado por la relación actual del joven con Kim Turnbull, exnovia de Brooklyn. Según se dio a conocer, este escenario habría llevado al mayor de los Beckham a evitar algunos encuentros familiares, detalle que volvió a llamar la atención tras su ausencia en la ceremonia donde su padre fue nombrado caballero.