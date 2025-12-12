Video: así criticaron en Intrusos el estreno de la serie de los ex Gran Hermano

El estreno de la nueva miniserie protagonizada por ex Gran Hermano, El Hotel de los Secretos, generó una fuerte polémica en los medios. Cuatro de los exparticipantes promocionaron el lanzamiento de los capítulos vía streaming, pero el resultado final fue objeto de duras críticas en el programa Intrusos de América TV con declaraciones de los conductores que se difundieron rápidamente.

Las críticas en Intrusos tras el estreno de la serie de los ex Gran Hermano

El panel de Intrusos observó el material de la miniserie y emitió juicios contundentes sobre el rendimiento del elenco. Rodrigo Lussich utilizó la ironía para describir el nivel de actuación y el vestuario: “Están todos en pelo*** y se ven unas actuaciones del carajo”. A su vez, añadió: “¿Las ternas de los Oscar ya cerraron o llegamos a anotarlos? No, cierto que va Belén, de Dolores Fonzi, que están palo y palo”.

En Intrusos destrozaron el estreno de El Hotel de los Secretos

Por su parte, Adrián Pallares sostuvo: “La gente del otro lado no tiene idea de quiénes son ellos”. Mientras que Paula Varela comentó: “A Marcos le cuesta hablar”. La que también se sumó a la crítica fue Karina Iavícoli, que expresó su sorpresa ante el material y dijo: “No se puede creer lo que uno ve”.

La nueva serie de los ex Gran Hermano

La serie El Hotel de los Secretos se estrenó el 8 de diciembre. Es un producto ficcional creado específicamente para consumo en redes sociales mediante el celular, un formato es popular en Asia y Europa. Cuatro ex participantes de Gran Hermano, Marcos Ginocchio (Leo), Santiago “Tato” Algorta (Gastón), Luz Tito (Paula) y Martina Pereyra (Julieta). La trama sigue a cuatro amigos que se encuentran en un hotel en Navidad y deben superar viejos rencores mientras un secreto amenaza su relación.

El Hotel de los Secretos - Tráiler

La miniserie se compone de 40 capítulos, donde cada episodio tiene una extensión aproximada de 45 segundos. Se necesita pagar para acceder al contenido completo, similar a las plataformas de streaming on demand. La ficción tiene guion de Sol Levinton y dirección de Jorge Bechara.

El fuerte rechazo en las redes sociales

La crítica negativa al estreno no se limitó al panel de Intrusos, ya que, también mostraron comentarios y memes a raíz del debut de la serie.

Algunos de los usuarios escribieron: “Pensé que los clips de la China Suárez eran malos, pero esto es aún peor”. Otro comentario se enfocó en la dificultad de expresión de uno de los protagonistas: “Un fonoaudiólogo para Marquitos”.

En las redes sociales criticaron la serie vertical con los ex Gran Hermano (Fuente:; América TV)

Otro usuario criticó la falta de preparación de los participantes y el futuro del formato. El comentario afirmó: “Una bost... de principio a fin. No sé quién le dijo a estos chicos que tienen capacidad de actuar. Lamentablemente, va a dar pie para que un montón de influencers que no están preparados para actuar hagan lo mismo y serán las ficciones del futuro. Todo muy berreta y barato”.

En las redes sociales criticaron la serie vertical con los ex Gran Hermano (Fuente: América TV)

A pesar de las críticas, los ex Gran Hermano agradecieron el apoyo de sus seguidores. Santiago Algorta publicó un mensaje en el que consultó la opinión de su audiencia: “Salieron los primeros cinco episodios. ¿Qué les pareció hasta ahora? Muchas gracias por todos los lindos comentarios y la tendencia”.

La reacción de Marcos al estreno de El Hotel de los Secretos (Fuente: Instagram/@marcosginocchio)

Marcos Ginocchio también subió una historia de Instagram con el tráiler de la serie y escribió: “Salieron los primeros capítulos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.