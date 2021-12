Viralizaron una foto del Pity Álvarez y luce irreconocible

Cristian Álvarez, más conocido como “El Pity Álvarez”, estuvo alejado del ojo público desde el 2018, luego de ser detenido en el Complejo Penitenciario Federal Número 1 de Ezeiza acusado de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Pasados tres años desde ese momento, el músico fue visto por primera vez por las calles de Castelar y una foto tomada por un fan se viralizó rápidamente en las redes por un particular motivo: luce irreconocible.

Álvarez fue detenido por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, a quien le disparó cuatro veces en medio de una discusión en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Pasado el episodio, se dio a la fuga durante un día entero hasta que terminó entregándose a la Justicia al presentarse en comisaría 52.

La primera vez que se refirió al crimen fue con la polémica frase dicha a los medios: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”. Durante las primeras horas de arresto, desarrolló un cuadro de crisis nerviosa que lo llevó incluso a arrancarse el pelo. Mientras el juicio seguía en marcha, determinaron que era esencial que recibiera ayuda médica.

Por eso decidieron trasladarlo al área del Hospital Penitenciario Central (HPC) del penal de Ezeiza bajo el Programa Interministerial de Salud Mental Argentina (Prisma). Allí fue monitoreado por un grupo de profesionales que evaluaron su crisis nerviosa y lo sometieron a una terapia para ayudarlo a superar su adicción a diferentes sustancias. Según el peritaje realizado por un psiquiatra convocado por su familia, “el músico no comprendió la criminalidad de sus actos y requería un tratamiento por su poliadicción”.

Cristian "Pity" Álvarez fue visto en la calle por primera vez desde que lo arrestaron twitter

Pity Álvarez continuó internado en el área médica de la cárcel cuando se desató la pandemia por Covid-19 y, en el transcurso del 2020 y el 2021, contrajo coronavirus dos veces. Finalmente, las autoridades lo reubicaron en una clínica del barrio de Castelar para que siga con su tratamiento psiquiátrico.

Pity Álvarez, el día que era trasladado a Tribunales

La decisión fue tomada en septiembre de este año por el Centro de Asistencia Judicial Federal del Cuerpo Médico Forense (CMF) el cual realizó un peritaje a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29. Luego de analizar su caso, determinaron que sus facultades mentales no se encontraban dentro del parámetro considerado normal y que el estrés del juicio podía resultar en el agravamiento de su condición. Actualmente, se encuentra instalado en una comuna terapéutica.

Durante las últimas horas, una foto del exlíder de Viejas Locas publicada publicada por el periodista Gastón Marote sorprendió a los usuarios de las redes y no tardó en volverse tendencia en Twitter. El asombro no fue provocado únicamente por el hecho de que no se lo veía caminando por la vía pública hacía varios años sino porque está irreconocible. Incluso muchos de sus fans llegaron a dudar de que realmente se tratara de él.

El músico y la víctima, en otros tiempos Archivo

En la imagen se lo puede ver parado junto a un hombre mientras sonríe levemente y sostiene un cigarrillo en la mano. Vestido con pantalones de gimnasia color gris y una remera negra con una guitarra eléctrica estampada, trascendió que Álvarez habría abandonado la clínica momentáneamente para someterse a una serie de estudios médicos.