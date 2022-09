“Vivíamos con 20 pesos por día”: Paula Chaves contó qué hizo con el primer sueldo que ganó

Hoy la modelo Paula Chaves, de 37 años, vive una vida privilegiada y cómoda, pero es consciente de todo lo que tiene: en su adolescencia, vivió momentos duros por las complicaciones económicas que afrontó su familia. En ese contexto, la conductora de televisión reveló cuál fue el destino de su primer sueldo y cuánto desea transmitirle a sus tres hijos, Olivia, Filipa y Batazar los valores que ella adquirió por esa experiencia.

“Ahora, como la adulta que soy, digo: ‘Menos mal que me pasó eso’, porque sino, talvez, mi cabeza sería otra cosa”, expresó Chaves, en diálogo con el presentador de La Peña de Morfi, Jey Mammon. “Es muy importante saber el valor de las cosas que uno tiene, porque hay veces que no las tenemos. Yo no tuve nada, de verdad. Y por eso me gusta enseñárselo a mis hijas y mi hijo”, relató.

Paula Chaves contó qué hizo con el primer sueldo que ganó

La modelo contó que su familia empezó a atravesar, de repente, fuertes dificultades económicas. “Venía de un colegio en San Isidro, al que van mis hijos ahora; era de clase media y tenía un buen pasar económico. De un día para el otro, mi papá se fundió y nos quedamos sin nada. Ahí fue cuando nos fuimos a vivir a Lobos [provincia de Buenos Aires]”, apuntó al recordar aquello que vivió cuando era una adolescente de 15 años. Y agregó: “Nos fuimos a una casa que nos prestó mi tía, a 100 kilómetros. Fue un golpe, lo peor. Perdí contacto con todos durante dos años: mis amigas de Buenos Aires y mis abuelitos, que vivían fuera. Me acuerdo que vivíamos con 20 pesos por día”.

Ganadora de Súper M

En 2003, cuando tenía 18 años, Chaves fue la ganadora de Súper M. “Empecé a trabajar y a ganar plata, pero valorando lo que era y sabiendo que podría no tener nada. Con mi primer sueldo, me compré unas zapatillas que quería y le compré también zapatillas a mis hermanos. La pasé muy mal en ese momento, pero ahora digo: ‘Menos mal’”, expresó.

Y reflexionó: “Me hubiese gustado no ver a mis papás sufrir, él sin trabajo y ella sin tener nada para comprarnos lo que quisiera. Pero está bueno, porque fue lo que hizo que yo sea quien soy hoy. Siento que tengo la cabeza bastante sana”.

La campaña por localizar a un motoquero

Fiel a sus valores, hace poco más de un mes, la modelo motivó una campaña a través de las redes sociales para encontrar a un joven que la ayudó en un incidente y agradecerle por haberle acompañado en ese momento.

ARCHIVO-. Nahuel, de 18 años, es el motoquero que ayudó a Paula Chaves. instagram @chavespauok

El hecho ocurrió cuando Chaves iba en su auto junto a Baltazar y Filipa, cuando la menor comenzó a convulsionar y se asustó. Entre la desesperación, le gritó a un motoquero que la ayudara y este le abrió paso por la Panamericana. Además, cuando llegaron al hospital de San Isidro, el joven se quedó con el pequeño mientras la conductora de televisión pedía que atendieran a su hija.

Finalmente, y tras la búsqueda de Paula, Nahuel, de 18 años, apareció. Contó que su actitud le nació y que notó la desesperación de la modelo, aunque no reconoció que era ella hasta que su madre le comentó que la modelo intentaba localizarlo.