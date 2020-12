Viviana Canosa: "El aborto es un tema hermoso para la gilada"

En una extensa charla que tuvo en Terapia de Noticias (LN+), Viviana Canosa contó que quiere dedicarse a la política y habló del proyecto para legalizar el aborto

Viviana Canosa tuvo una extensa charla con Francisco Olivera en Terapia de Noticias (LN+). En su paso por el programa, la periodistacontóque le interesaría dedicarse a la política y se refirió al debate público y legislativo sobre la legalización del aborto.

Sobre su posible incursión en la política, explicó: "En las últimas semanas me reuní con todos, de todos los palos". Sin embargo, advirtió que no se suma, aún, a ningún espacio. "A ninguno le digo que sí y a ninguno le digo que no. Hoy me sería muy difícil identificarme con alguien en particular porque los políticos tienen una imagen muy negativa frente a la sociedad".

Durante un mano a mano con Olivera aseguró también que no cree que su incursión en la política "sea pasado mañana o el año que viene", aunque sí manifestó que considerará la idea. "Quiero un país mejor para mi hija y para los hijos de todos. Yo sí quiero un país igualitario, pero uno que iguale para arriba", señaló.

En relación al debate por la legalización del aborto que se lleva adelante tanto en el ámbito legislativo como en el público, la periodista sostuvo: "El tema del aborto es un tema hermoso para la gilada". Así, la comunicadora expresó que le gusta la provocación en las redes sociales porque ahí se exponen las contradicciones de "la gilada". "La gilada es esa gente que tiene un termo en la cabeza. Hay de los dos lados. Yo no me defino con una sola cosa, no soy una Viviana Canosa, soy muchas", sostuvo.

"Hay mucho gil que tiene 4 seguidores y sale a defender causas que ni conoce", continuó. "El tema del aborto es un tema hermoso para la gilada. Hay gente que no tiene la menor idea de lo que está discutiendo y es verde porque es verde". Según explicó, para ella no es una cuestión religiosa, sino ética. Sin embargo, más adelante opinó: "El Papa Francisco no participa y tendría que estar presente en la Argentina".

Después, se refirió al rol de Ginés González García en este debate y opinó sobre los dichosdel ministro, que aseguró que "acá no hay dos vidas como dicen algunos, acá claramente hay una sola persona y lo otro es un fenómeno".

"Ginés habla de la vida como un fenómeno. Yo tengo un fenómeno de 7 años que es una maravilla y se llama Martina Borensztein", apuntó la periodista. Y agregó: "Lo respetaba y dejé de respetarlo a partir de la pandemia. Con la liviandad con la que habla de la masturbación, te habla de la vida. Mezcla todo". "Si Ginés no puede, que dé un paso al costado", sentenció.

Además, en relación a la legalización del aborto, sostuvo que el tema no se debate con la seriedad necesaria. "Me pone loca la liviandad del debate del aborto, además hay un negocio atrás con el misoprostol", dijo. "Me parece un delirio mal planteado e inoportuno. Si hay que debatirlo, debatámoslo bien", consideró.

Luego de que Olivera le preguntara a la periodista cómo le afecta ser una de las pocas comunicadoras en contra de la legalización del aborto, Canosa señaló: "Hay una gran mentira y una gran farsa detrás de todo esto y nos quieren llevar, pero la verdad es que a mí no me convencen con un sobre para que diga que soy verde y me ponga un pañuelo. Me trae consecuencias, pero me la fumo", concluyó.