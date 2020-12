Canosa: "Me dedicaría a la política y me están ofreciendo de muchos lados" 01:28

Viviana Canosa confesó que se quiere dedicar a la política y que ha recibido muchas ofertas. "En las últimas semanas me reuní con todos, de todos los palos. A ninguno le digo que sí y a ninguno le digo que no. Hoy me sería muy difícil identificarme con alguien en particular porque los políticos tienen una imagen muy negativa frente a la sociedad".

En una entrevista íntima, mano a mano con Francisco Olivera para Terapia de noticias, por LN+, la periodista contó que ella suele reunirse con personas vinculadas a la política y que, en el último tiempo, lo hizo "con peronistas, liberales y macristas, con todos". De todos modos, advirtió: "No creo que mi incursión en la política sea pasado mañana o el año que viene, pero que lo voy a pensar no tengo ninguna duda, porque quiero un país mejor para mi hija y para los hijos de todos. Yo sí quiero un país igualitario, pero uno que iguale para arriba".

En ese sentido, sostuvo: "No quiero que ningún funcionario mande a sus hijos a escuelas privadas y quiero que, cuando les pase algo de salud, vayan al hospital de su barrio". Y lanzó, irónica: "¡A ver si así los hospitales y las escuelas no mejoran!".

Una de sus críticas más feroces es acerca de la educación del país dado que, para ella, "un país embrutecido no tiene futuro". En línea con esto, disparó contra Fabiola Yáñez, quien esta semana estuvo en Misiones inaugurando obras para la provisión de agua potable. "La primera dama va y gastan una fortuna para inaugurar una manguera, un caño o una canilla".

Así, Canosa criticó duramente una foto en la que se la ve junto a niños "con barbijo, pero que no tienen zapatillas". "No es personal con la primera dama. Hace lo que puede o lo que le dicen que haga", dijo entonces.

Tras volver a decir que está "indignada" por cómo se trata la cuestión de la educación en el país, criticó la participación de gremios docentes en el velorio de Diego Maradona: "Ctera no te abre una escuela y después van al velorio, cuelgan banderas y se trepan de las rejas".

Para ella, "es todo mentira, pero es mucho peor callarse la boca" porque "hay que sacarles la careta a los políticos". "No concibo la vida si no es involucrándome, pero no puedo, y nunca pude, ser tibia y mucho menos ahora con la pandemia y todos los atropellos a las libertades individuales de las personas", señaló. Y siguió: "Hay cosas, como el caso Solange, que nunca te pueden poner en el lugar de los tibios. Siempre te ponen en el lugar de los buenos, por lo menos a mí".

En relación a su crítica de que "es todo mentira" disparó contra Alberto Fernández por haber dicho que "no hay argentinos con hambre". Ante eso, Canosa opinó que "su palabra está devaluada", y pronosticó: "La gente tiene hambre, hay un 50% de pobres y en 8 o 9 meses vamos a ver aún más pobres".

La relación con Alberto Fernández era muy buena hasta que empezó a mandarme mensajes raros y amenazantes Viviana Canosa

La periodista recordó que conoció al Presidente en un almuerzo en Puerto Madero en marzo del año pasado. "Lo conocí mucho en campaña y nunca me imaginé que iba a pasar esto", evaluó. Y lanzó: "La relación era muy buena, muy cordial, hasta que lo desconocí, hasta que empezó a mandarme mensajes raros y amenazantes". De todos modos, aclaró que volvió a hablar con el Presidente después de que él le dijo "se te va a volver todo en contra" y ella lo denunció públicamente.

Canosa contó que tuvo miedo. "Claramente, después se me volvió en contra, en un montón de cosas. Hay cosas que yo no conté que me pasaron después. Ví gente en la puerta de mi casa y ahora, cuando llego y me bajo del auto, miro para todos lados. Ese ejercicio me quedó".

Pese a eso, dijo que no se arrepiente de haberlo contado públicamente, y enfatizó: "Soy una ciudadana común y corriente, que se gana el mango y mantiene su casa. Soy una madre sola, que cría a su hija, y vivo en un país en democracia. Nadie me puede venir a decir qué tengo que decir, cómo tengo que pensar y, mucho menos, que lo que digo se me va a volver en contra".

