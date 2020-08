La conductora de elnueve habló del acuerdo de la deuda y el festejo del presidente con el ministro de Economía Crédito: elnueve

5 de agosto de 2020 • 09:20

Viviana Canosa, la conductora de Nada Personal, programa que se emite en elnueve, abrazó anoche a dos de los panelistas del programa, imitando a Alberto Fernández, que según lo que dijo en una entrevista televisiva, abrazó a Martín Guzmán, el ministro de Economía, por el acuerdo de la deuda.

"El presidente rompió la cuarentena", dijo Canosa mientras presentaba el video de Fernández. "¿Me abrazarías?", le dijo de forma sugestiva a Rodrigo Álvarez, su panelista, con Guns N' Roses de fondo. Lo abrazó. Luego le preguntó a los demás y Jorge Giacobbe le aceptó el gesto. "El presidente firma un decreto que dice que está prohibido reunirse en familia. Vos no tenés motivos para ver a tu padre enfermo, pero él puede abrazar a Guzmán por el acuerdo de la deuda, el discurso es bipolar", agregó Santiago Cúneo, el invitado de la noche.

"Te digo la verdad, peronistas eran los de antes, ¿no?", le dijo Canosa a Cúneo. Él le respondió: "Sí, la verdad". Canosa, indignada, se subió a su escritorio: "No me vengan a decir mañana que no me puedo abrazar, porque me voy a abrazar con quien me dé la gana, con el vecino de enfrente de mi casa que cuelga los boxers a las 8 de la mañana, y no puedo más, lo voy a hacer Alberto Fernández, no me importa nada más".

La negociación

El ministro de Economía ratificó en una conferencia el martes que espera una alta adhesión al canje, una tasa que active las cláusulas de acción colectiva de los bonos-, un aval de los cambios legales en los contratos por parte de la comunidad financiera (Ecuador es un ejemplo) y dijo que ahora avanzará en un nuevo programa con el Fondo Monetario Financiero (FMI). Se comenzará a negociar este mes y el Gobierno espera tenerlo cerrado este año. Le permitirá al país un alivio financiero (sumando deuda en dólares en legislación local y extranjera) de US$42.500 millones en cinco años.