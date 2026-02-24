Andrea del Boca ya se quebró dentro de la casa de Gran Hermano

Este lunes 23 de febrero, Gran Hermano 2026 aterrizó en Telefe y no hay quien no hable de ello. La edición Generación Dorada del reality trajo un condimento especial: el inesperado ingreso de figuras; y el de Andrea del Boca fue uno de estos. A menos de 24 horas de pisar la casa más famosa del país, la actriz rompió en llanto.

Andrea del Boca, la primera en ingresar a Gran Hermano 2026 (Foto: Captura TV)

Sentada sobre su cama, la protagonista de la icónica novela Celeste agarró el almohadón con el rostro de su hija, el mismo que dejó sobre la cabecera minutos después de hacer su entrada triunfal, y con cierta nostalgia, lo puso frente a ella, como si le estuviera hablando a Anna Chiara y a su mascota.

“Sabés que siempre estoy ahí. Siempre estoy a tu lado. A tu lado. Y de tu lado. Te amo siempre... te amo. Te amo yo también a vos, chichito. Ay, chichito... vos debés estar durmiendo la siesta al lado de la ‘ala’... al lado de mamá, sí. Mami, te amo. Te amo, mami. Te amo. Te amo...”, expresó.

Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas (Foto: Captura TV)

En voz baja y entre lágrimas, también se dirigió a Nicolás del Boca, su padre, quien fue un destacado director, camarógrafo y productor de cine y televisión. “Yo sé, papá, que vos estás acá. Y qué moviste para que yo estuviese acá. Y como tenés ese ojo... ahí está tu mirada”, expresó visiblemente conmovida.

Y completó: “Te extraño, Nico. Extraño tus abrazos. Pero sé que estás feliz. Anoche sentí que estabas acá, y estaba la abuela, y estaba la nona, y estaba el nono, y estaba el abuelo, y estaba Máster, y estaba la tía Nené, y estaba Eduardo... todos mirando como diciendo: ‘Vamos a sentarnos desde acá y vamos a mandarle buena onda’. Yo sé que estás. Yo te siento".

Cabe destacar que Andrea fue la primera en ingresar al juego que tiene en vilo al país. “Soy una fanática del juego. Entro con mucha ilusión, muchos nervios. Esto será como salir a escena. No va a haber un personaje de por medio que me va a escudar”, expresó sin vueltas en su video de presentación.

Y siguió: “Van a ver a Andrea, la que le gusta el orden. Soy competitiva, me encantaría ganar y mostrar mis estrategias“.

Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

Los televidentes disponen de diversas opciones para seguir la competencia en directo:

Telefe transmite el contenido de lunes a jueves en el horario central nocturno.

en el horario central nocturno. En la grilla de Cablevisión y Telecentro, la señal ocupa el canal 12.

Los clientes de DirecTV acceden mediante el 123 o el 1123 en alta definición.

La plataforma Flow ofrece el programa en el canal 10 de su sistema.

La nueva temporada llegará el próximo lunes 23 de febrero (Foto: Gran Hermano)

El ecosistema digital cobra fuerza en esta temporada para ampliar el alcance del show. La aplicación DGO brinda una transmisión gratuita durante las 24 horas del día. Este servicio permite observar el comportamiento de los participantes en tiempo real fuera de los horarios de la gala.

La plataforma Prime Video también suma el contenido a su catálogo. Los usuarios encuentran allí las emisiones en simultáneo. Los programas quedan disponibles para un consumo posterior en cualquier momento del día.