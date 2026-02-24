Seis grandes éxitos protagonizados por Robert Carradine: en qué plataformas verlos y rendirle homenaje

Este martes 24 de febrero se conoció la triste noticia de la muerte del actor estadounidense Robert Carradine. La información fue difundida a través de un comunicado compartido por su familia en el medio Deadline, donde revelaron que durante casi dos décadas atravesó un trastorno bipolar y expresaron el deseo de que su experiencia ayude a visibilizar la importancia de la salud mental.

“Queremos que la gente lo sepa, y no hay vergüenza en ello. Es una enfermedad que lo superó, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma. Tenía un talento profundo, y lo extrañaremos todos los días”, expresó Keith Carradine, hermano del actor.

Reconocido por su papel de Sam McGuire en Lizzie McGuire y por protagonizar la saga La venganza de los nerds, el Carradine dejó una extensa trayectoria en cine y televisión. A continuación te dejamos un repaso por algunas de sus películas y series más recordadas y dónde verlas en streaming para recordarlo y emocionarse hasta las lágrimas con su trabajo.

1. La venganza de los nerds (1984)

La venganza de los nerds (Foto: Redes Sociales)

Carradine alcanzó la fama internacional al interpretar a Lewis Skolnick en esta comedia universitaria que se convirtió en un clásico de los años 80. En ella trabajó junto a Anthony Edwards, Timothy Busfield, Curtis Armstrong y Michelle Meyrink.

Duración: 90 minutos

90 minutos Dónde verla: Netflix (catálogo de Estados Unidos) y plataformas de alquiler digital, según región. La segunda parte, estrenada tres años después, está disponible en Disney+.

2. Lizzie McGuire (2001–2004)

Lizzie McGuire fue una de las series televisivas de principios de los 2000 en las que actuó Robert Carradine (Foto: Redes Sociales)

Una de las series juveniles más exitosas de Disney Channel tuvo como protagonista a Robert Carradine, quien dio vida a Sam McGuire, el padre comprensivo y torpe de Lizzie, interpretada por Hilary Duff.

Duración: 2 temporadas (65 episodios de aproximadamente 23 minutos cada uno)

2 temporadas (65 episodios de aproximadamente 23 minutos cada uno) Dónde verla: Disney+

3. Un vampiro para mamá (2000)

Un vampiro para mamá se encuentra disponible en Disney+ (Foto: Disney)

Esta película familiar se volvió un éxito de comienzo de los 2000. Allí Robert Carradine interpreta a Malachi Van Helsing, un cazador de vampiros.

Duración: 85 minutos

85 minutos Dónde verla: Disney+.

4. El escuadrón gran rojo (1984)

Robert Carradine es el soldado Zab en El escuadrón gran rojo (Foto: Redes Sociales)

A las órdenes de su sargento, cuatro jóvenes soldados de infantería estadounidenses recorren los campos de batalla de distintos puntos de Europa en plena Segunda Guerra Mundial. En este film, Robert Carradine actúa como el soldado Zab. Esta era una de las películas favoritas del actor, ya que la realizó años antes de alcanzar la fama mundial.

Duración: 113 minutos

113 minutos Dónde verla: Disponible para alquiler o compra digital, según la región.

5. Django sin cadenas (2012)

Django sin cadenas (Foto: Redes Sociales)

El actor tuvo una breve participación en el exitoso film dirigido por Quentin Tarantino, ganador de múltiples premios y protagonizado por Jamie Foxx y Leonardo DiCaprio.

Duración: 165 minutos

165 minutos Dónde verla: Netflix

6. La revancha de Max (2001)

La revancha de Max, disponible en Disney+ (Foto: Disney+)

En esta comedia familiar de Disney, Robert Carradine interpretó a Donald Keeble, el padre de Max. La película sigue la historia de un adolescente que, al creer que se mudará de ciudad, decide vengarse de quienes le hicieron la vida imposible en la escuela. Sin embargo, todo cambiará cuando descubre que deberá quedarse y enfrentar a sus enemigos.