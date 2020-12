Viviana Saccone presentó a su nuevo novio: "Me tiene enamorada"

Viviana Saccone contó detalles sobre su nueva relación amorosa Crédito: Instagram

Viviana Saccone reveló la identidad de su nueva pareja. La actriz, que en septiembre de 2018 se separo de su entonces novio Santiago García Rosa, con quien mantuvo una relación durante cuatro años, contó detalles de su nuevo romance.

En una entrevista televisiva, le consultaron a Saccone sobre una foto en la que se la ve sonriente junto a un hombre. "Vivi, ¿quién es este muchacho, Aitor Miguens?", le preguntó el conductor de El RunRun del Espectáculo.

Viviana Saccone habló de su nuevo novio - Fuente: Crónica TV 03:31

Video

Sin dudarlo, la artista respondió: "Ese muchacho me tiene enamorada". Luego, continuó: "¿Qué te puedo contar? Se llama Aitor Miguens, es actor, es DJ y estamos (juntos) hace casi un año".

Ante la revelación, el conductor indagó por qué, cuando la actriz visitó el programa hace unos meses, no había contado nada. "Había que ajustar algunas cosas todavía. Uno no puede estar ahí ventilando las cosas inmediatamente. No se sabe qué rumbos va a tomar las circunstancias". detalló Saccone.

Hace unos días, la artista había subido una foto junto a su nueva pareja a su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada de un emoticón de un corazón y rápidamente su seguidores quisieron saber quién era el acompañante.